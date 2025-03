Especialistas em desastres prevêem balanço 'dramático' de dezenas de milhares de mortos em Mianmar

Os especialistas, com base principalmente em modelagens de desastres, estimam que o balanço do maior terremoto que atingiu Mianmar em décadas, na sexta-feira (28), pode chegar a dezenas de milhares de mortos.

"É preciso esperar um grande número de vítimas e danos significativos, e a área do desastre provavelmente é extensa", afirmou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que localizou o terremoto raso de magnitude 7,7 com epicentro próximo à cidade de Mandalay, onde vivem mais de um milhão de pessoas.

O último balanço anunciado pela junta no poder em Mianmar, neste sábado (29), aponta para mais de 1.000 mortos e mais de 2.000 feridos. Mas a análise feita pelo USGS estima que há uma probabilidade de 35% de que o número de vítimas esteja na faixa de 10.000 a 100.000 pessoas.

O USGS também ressalta que o custo financeiro deste desastre pode chegar a dezenas de bilhões de dólares, alertando que isso poderia superar o PIB do país.

Fenda perigosa

Bill McGuire, professor de geofísica e riscos climáticos no University College London (UCL), declarou que este foi "provavelmente o maior terremoto a atingir Mianmar em três quartos de século". Uma réplica de magnitude 6,7 ocorreu alguns minutos após o primeiro, e McGuire alerta que "outras réplicas são esperadas".

Para explicar o terremoto, Rebecca Bell, especialista em tectônica no Imperial College London, menciona um movimento de deslizamento lateral na falha de Sagaing. É lá que a placa tectônica indiana, a oeste, encontra a placa de Sunda, que forma grande parte do Sudeste Asiático - uma falha de tamanho e movimento semelhantes à falha de San Andreas na Califórnia.

"A falha de Sagaing é muito longa, com 1.200 km, e muito reta", explica Bell. "A natureza retilínea faz com que os terremotos possam ocorrer em vastas áreas - e quanto maior a área da falha que escorrega, mais forte o terremoto."

Os terremotos em tais casos podem ser "particularmente destrutivos", acrescenta Rebecca Bell, explicando que, quando o terremoto ocorre a uma profundidade rasa, sua energia sísmica se dissipa ao atingir as áreas povoadas acima. Isso causa "muitas tremores na superfície", acrescenta.

Boom da construção

Mianmar é regularmente atingido por poderosos terremotos. Houve mais de 14 eventos de magnitude 6 ou superior no último século, incluindo um de magnitude 6,8 perto de Mandalay em 1956, conforme conta Brian Baptie, sismólogo do Instituto Geológico de Londres (BGS).

Ian Watkinson, do Departamento de Ciências da Terra da Royal Holloway, Universidade de Londres, explica que o "boom na construção de edifícios altos de concreto armado" mudou o cenário nas últimas décadas. Em Mianmar, devastado por anos de conflito, o nível de aplicação das normas de construção anti-sísmicas é baixo.

"Durante todos os terremotos anteriores de magnitude 7 ou superior ao longo da falha de Sagaing, Mianmar era relativamente pouco desenvolvida, com principalmente edifícios baixos de estrutura de madeira e monumentos religiosos de tijolos", disse Ian Watkinson. "Este [de sexta-feira] é o primeiro teste das infraestruturas modernas de Mianmar frente a um terremoto de grande magnitude e raso perto de suas principais cidades."

Brian Baptie estima que pelo menos 2,8 milhões de cidadãos estavam em áreas severamente afetadas, onde a maioria vive em edifícios "construídos em madeira e alvenaria de tijolos não reforçados", portanto vulneráveis aos tremores sísmicos. "O mantra usual é que +os terremotos não matam, o colapso das infraestruturas mata+", lembra Ilan Kelman, especialista em redução de desastres na Universidade College London.

"Os governos são responsáveis pela regulamentação do planejamento e das normas de construção. Este desastre destaca o que os governos de Mianmar não conseguiram fazer bem antes do terremoto, e o que teria salvado vidas durante os tremores."

Verificação dos arranha-céus

Fortes tremores também foram sentidos nos países vizinhos, incluindo na Tailândia, onde um arranha-céu em construção de 30 andares foi reduzido a um monte de concreto, aprisionando dezenas de trabalhadores nos escombros.

Christian Malaga-Chuquitaype, do Imperial College de Londres, explica que a natureza do solo em Bangkok contribuiu para que a cidade, localizada a cerca de 1.000 km do epicentro, também fosse afetada. "Embora Bangkok esteja distante das falhas ativas, seu solo macio amplifica os tremores", diz ele.

Para ele, as técnicas de construção em Bangkok, favorecendo "lajes planas" - onde os solos são sustentados apenas por colunas, sem o uso de vigas reforçadas, como uma mesa sustentada apenas por pés - constituem um "design problemático". Segundo o especialista, uma análise inicial por vídeo do edifício que desabou sugere que essa técnica de construção foi utilizada neste caso.

Essa técnica "se comporta mal durante os terremotos, colapsando frequentemente de maneira quebradiça e repentina (quase explosiva)", explica ele.

Roberto Gentile, da Universidade College London, especialista em modelagem de riscos de desastres, acredita que o "colapso espetacular" da torre de Bangkok implica que "outros edifícios altos da cidade podem precisar de uma avaliação mais aprofundada".

(Com AFP)