Eclipse parcial do sol é visível no hemisfério Norte e atrai muitos curiosos

Moradores do Hemistério Norte, do leste do Canadá até a Sibéria puderam observar neste sábado (29) um eclipse solar parcial, no qual a Lua oculta uma parte do Sol.

Este foi o primeiro eclipse parcial do ano de 2025 e o décimo sétimo deste século e teve duração de cerca de quatro horas. O fenômeno começou a ser observado às 08h50 GMT (05h50 no horário de Brasília) e terminou às 12h43 GMT (09h43 em Brasília).

"Os primeiros continentais a vê-lo foram os habitantes da Mauritânia e do Marrocos, e os últimos os do norte da Sibéria", explicou Florent Deleflie, astrônomo do Observatório de Paris-PSL.

O fenômeno também foi visível na Europa, de acordo com o Laboratório de Tempo-Espaço do Observatório de Paris. O eclipse atingiu o seu máximo às 10h47 GMT (07h47 em Brasília) sobre o nordeste do Canadá e a Groenlândia. No seu ponto máximo, a Lua cobriu cerca de 90% do disco solar, mas não o suficiente para escurecer o céu.

Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Quando esse alinhamento é perfeito, a Lua bloqueia completamente o disco solar, criando um crepúsculo. Mas isso não aconteceu durante o eclipse parcial deste sábado, que transformou o Sol em uma Lua crescente.

"O alinhamento não é perfeito o suficiente para que o cone de sombra toque a superfície da Terra", disse Deleflie.

Na França continental, o eclipse foi visível entre 11h e 13h pelo horário de Paris (7h e 9h horário de Brasília), quando entre 10 e 30% da superfície da estrela ficou obscurecida, dependendo da região.

A olho nu, nenhuma diferença era perceptível. Os curiosos, que tiveram a chance de apreciar o espetáculo com céu limpo, tiveram de usar uma proteção ocular adequada, uma vez que a luz solar intensa pode causar queimaduras nos olhos e danos irreparáveis. "O menor defeito na superfície dos óculos, mesmo que não sejam novos, mesmo um furo microscópico, pode causar queimaduras nos olhos", alertou o astrônomo.

Este eclipse solar ocorreu duas semanas após um eclipse lunar total, que fez nosso satélite natural "ficar vermelho".

Na França metropolitana, o último eclipse parcial havia ocorrido em 25 de outubro de 2022.

Em 12 de agosto de 2026, ocorrerá um eclipse total, cuja zona de totalidade não cruzará a França, mas que dará origem a um obscurecimento do disco solar de 92% visto de Paris e 96% visto de Marselha.

