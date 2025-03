Direto da ilha de Guadalupe, o rock e blues afiados do trio Delgres

O empoderado grupo de rock e blues antilhano Delgres se deu a missão de lutar contra o racismo e em prol da igualdade social por meio da música. O trio, baseado na ilha de Guadalupe, no Caribe, está em turnê com seu último álbum.

"Senhor presidente, preste atenção: não tem um dia em que as pessoas não estejam descontentes. Elas não têm dinheiro e não têm nem mesmo esperanças". O verso, cantado em crioulo, faz parte da afiada faixa "Monsieur Président", em que Delgres solta o verbo contra Emmanuel Macron. As críticas contra os governantes são retomadas em diversas canções do trio, que unem o rock e o blues a letras engajadas e poéticas.

Com dez anos na estrada, a banda liderada por Pascal Danaë lançou no ano passado seu terceiro disco, "Promis Le Ciel", com o qual realiza atualmente uma turnê mundial. A Programação Musical da RFI escolheu a faixa "Pou vou", que em crioulo antilhano significa "para você": uma canção que aborda a continuação das vidas das mães e dos pais por meio dos filhos e filhas.

