Dirceu diz que militância do PT erra ao criticar evangélicos na política

Em evento com militantes do PT, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu afirmou hoje que o grupo político erra ao criticar evangélicos por fazerem política.

O que aconteceu

Dirceu afirmou que era para as igrejas que eles fugiam quando poderiam ser presos durante a ditadura militar no Brasil. "Era nas igrejas que nós montávamos comitês de greve para arrecadar alimentos", citou o ex-ministro.

"Nós nascemos nas igrejas, nas comunidades, nas pastorais", disse Dirceu aos militantes. O PT hoje enfrenta uma das maiores resistências entre o público evangélico, que tem como preferência políticos da direita e apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-ministro ponderou que os projetos políticos do PT e da igreja são antagônicos. "Por causa do conservadorismo, do liberalismo econômico e muitas vezes do autoritarismo diante de facções evangélicas, não é pela questão da religião. Não é porque eles não podem fazer", disse.

A igreja católica também foi incluída no discurso de Dirceu como a "principal força do golpe militar de 1964". O político participou do lançamento da "8ª Conferência da Articulação Unidade na Luta: A conjuntura e os desafios impostos ao PT".

Agora, quando criticamos evangélicos de fazer política, nós estamos errados. As igrejas, os pastores e os evangélicos. Nós nascemos nas igrejas, nas comunidades, nas pastorais.

Dirceu, ex-ministro

Possível candidato em 2026

Desde o ano passado, o ex-ministro tem dado as caras no debate político no Brasil, seja em entrevistas ou ida a eventos. O movimento começou antes mesmo da decisão do ministro do STF Gilmar Mendes, em outubro de 2024, que anulou todas as condenações da Lava-Jato contra Dirceu, retomando assim seus direitos políticos e deixando de ser "ficha-suja" —situação em que ele ficou a partir de 2005

Em abril, Dirceu esteve no Congresso pela primeira vez depois de 19 anos. O ex-deputado federal pelo PT participou de uma sessão solene em defesa da democracia e, na ocasião, disse em entrevista ao UOL que "merece voltar para a Câmara dos Deputados".

O marco do retorno do ex-ministro aos holofotes da política ocorreu mesmo nas festas de aniversário deste ano. Dirceu ofereceu duas comemorações —uma em Brasília com diferentes políticos, ministros, e outra em São Paulo com boa parte da militância. Na capital paulista, o ex-deputado federal disse que recebeu do presidente Lula duas missões entre elas a de se candidatar para uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026.