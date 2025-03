Depois de dois jogos sem vitória, líder Bayern vence St. Pauli no Alemão

Depois de dois jogos sem vencer, o líder Bayern de Munique se reencontrou com a vitória ao bater o St. Pauli por 3 a 2 neste sábado (29), na Allianz Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.

Jogando contra o 15º colocado da tabela, o time bávaro sofreu mais do que o esperado e só respirou aliviado no apito final, um minuto depois de Lars Ritzka (90'+3) fazer o segundo do St. Pauli.

O Bayern abriu o placar no primeiro tempo com Harry Kane (17'), que marcou seu 22º gol na Bundesliga desta temporada.

Mas o time de Munique foi surpreendido dez minutos depois, com o empate do St. Pauli através de Elias Saad (27').

Lery Sané recolocou o Bayern em vantagem no início da segunda etapa (53') e depois fez mais um (71') para praticamente liquidar a fatura, antes do gol de Ritzka.

O Bayern de Munique vai disputar o clássico bávaro contra o Ausgburg na próxima sexta-feira, pela 28ª rodada, enquanto o Bayer Leverkusen, vice-líder com seis pontos de desvantagem, visita o Arminia Bielefeld (3ª divisão) pela semifinal da Copa da Alemanha, antes de ir ao campo do Heidenheim no próximo fim de semana pelo Campeonato Alemão.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Bochum 3 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - St Pauli 3 - 2

Hoffenheim - Augsburg 1 - 1

Wolfsburg - Heidenheim 0 - 1

B. Mönchengladbach - RB Leipzig 1 - 0

Holstein Kiel - Werder Bremen 0 - 3

(14h30) Eintracht Frankfurt - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Union Berlin

(12h30) Borussia Dortmund - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 65 27 20 5 2 78 26 52

2. Bayer Leverkusen 59 27 17 8 2 62 34 28

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 45 26 13 6 7 54 40 14

5. B. Mönchengladbach 43 27 13 4 10 44 40 4

6. RB Leipzig 42 27 11 9 7 41 34 7

7. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

8. Augsburg 39 27 10 9 8 30 36 -6

9. Wolfsburg 38 27 10 8 9 49 41 8

10. Stuttgart 37 26 10 7 9 47 43 4

11. Werder Bremen 36 27 10 6 11 43 53 -10

12. Borussia Dortmund 35 26 10 5 11 45 41 4

13. Hoffenheim 27 27 6 9 12 33 49 -16

14. Union Berlin 27 26 7 6 13 23 39 -16

15. St Pauli 25 27 7 4 16 22 33 -11

16. Heidenheim 22 27 6 4 17 32 52 -20

17. Bochum 20 27 5 5 17 28 55 -27

18. Holstein Kiel 17 27 4 5 18 38 67 -29

