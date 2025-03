Crystal Palace elimina Fulham e é o primeiro semifinalista da Copa da Inglaterra

O Crystal Palace venceu o Fulham por 3 a 0 neste sábado (29) e se tornou o primeiro semifinalista da Copa da Inglaterra, competição que o clube nunca venceu e cuja decisão acontecerá no dia 17 de maio, em Wembley.

Neste dérbi londrino, os 'Eagles' foram amplamente superiores e chegaram à vitória com os gols de Eberechi Eze (34'), Ismaila Sarr (38') e Eddie Nketiah (74').

Além da classificação, o técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, pôde comemorar o retorno de Jean-Philippe Mateta, de volta depois de um mês fora por conta de um chute que sofreu na cabeça contra o Millwall, nas oitavas de final da Copa.

O francês inclusive começou como titular, com uma proteção do lado esquerdo da cabeça, e ficou em campo até o início do segundo tempo, quando foi substituído por Nketiah, autor do terceiro gol do Palace.

Na primeira etapa, o protagonista foi Eze, que abriu o placar e fez o cruzamento para Sarr marcar o segundo, tudo isso em menos de cinco minutos.

O Crystal Palace está a um passo de disputar sua terceira final de Copa da Inglaterra, depois de ter sido vice em 1990 e 2016.

Ainda neste sábado, Brighton e Nottingam Forest também se enfrentam pelas quartas de final, que terminam no domingo, com os duelos Preston North End x Aston Villa e Bournemouth x Manchester City.

