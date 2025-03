Concursos públicos vão bombar em 2025; veja como escolher e se preparar

Em 2025, o que não vai faltar são concursos públicos, com vagas cobiçadas nas esferas federal, estadual e municipal. Mas como escolher qual prestar, se preparar para a prova e tentar o cargo tão almejado?

O UOL ouviu os especialistas Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), e Viviane Rocha, professora e orientadora de estudos na Central de Concursos, que deram dicas do que fazer.

Principais concursos esperados

Mais de 100 mil vagas. Estima-se que os principais concursos públicos de 2025 devem disponibilizar mais de 100 mil vagas ao longo do ano. É o que diz Araujo Jr. "É difícil cravar o número exato de vagas, pois depende de diversos fatores, como a necessidade de cada órgão e a disponibilidade orçamentária", afirma.

Inúmeros concursos públicos devem acontecer em 2025. Ou, pelo menos, ter seu edital publicado em 2025 para que as provas sejam realizadas em 2026. Alguns destaques são: Receita Federal e Sefaz (Secretaria da Fazenda) de diversos estados e municípios; Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) de diversos estados; Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias; INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Tribunais (TRT, TRE, TRF) e agências reguladoras, além da segunda edição do Concurso Nacional Unificado.

Cargos mais cobiçados. "Os mais cobiçados ainda são com remuneração acima de R$ 25 mil, que são aos cargos de auditor fiscal, seja federal, estadual ou municipal, e, claro, os concursos de órgãos diversos de âmbito federal", afirma Viviane.

Delegado e juiz também estão na mira. Além de auditor fiscal, Araujo Jr. cita outros cargos cobiçados: delegado de polícia (PF e PC), juiz (federal e estadual), analista e técnico judiciário dos Tribunais (TJ, TRT, TRF e TRE) e especialista em políticas públicas e gestão governamental (cargos de nível superior em órgãos do governo federal).

Como escolher o concurso certo

Identifique seus interesses e habilidades. Pense nas áreas de que você mais gosta e nas suas principais habilidades. "Eu indico que a pessoa escolha um concurso que esteja de acordo com o que ela quer trabalhar nos próximos anos, pois nada pior que trabalhar com algo que não temos paixão", diz Viviane.

Analise sua formação acadêmica. Verifique se sua formação é compatível com os requisitos do cargo. Alguns concursos exigem formação específica, e outros aceitam qualquer curso de nível superior. Há também concursos que exigem somente nível médio.

Considere salário e benefícios. Avalie se a remuneração e os benefícios oferecidos pelo cargo atendem às suas necessidades e expectativas financeiras. "Considere a possibilidade prestar concursos menos concorridos, ainda que com remuneração menor, e, a partir da aprovação e posse nesses cargos, continuar a jornada de preparação, focando em concursos com maiores remunerações", diz Araujo Jr.

Pondere a localização. Verifique se você está disposto a morar na cidade ou estado onde o cargo está localizado.

Pesquise a rotina de trabalho. Informe-se sobre a rotina de trabalho do cargo, as responsabilidades e os desafios da função. "Isso te ajudará a ter uma visão mais realista do que esperar", declara Araujo Jr.

Analise critérios e disciplinas que fazem parte do certame. Para Viviane, o candidato que esteja estudando para concurso deve buscar conteúdos que condizem com as disciplinas já estudadas. "Quando sempre elegemos um concurso diferente do outro, temos a sensação de não sair do lugar", afirma.

Como entender um edital de concurso

O edital é o documento mais importante do concurso. Ele contém todas as informações relevantes sobre o processo seletivo. "A primeira fase de um concurso se dá com o entendimento pleno das regras previstas no edital e com a verticalização dos temas previstos no conteúdo programático que indica o que pode ser cobrado nas provas", afirma Araujo Jr.

Separe um espaço na agenda e dedique-se a estudar o edital. Isso fará grande diferença na hora de fazer o planejamento de estudos.

Viviane Rocha, orientadora de estudos na Central de Concursos

Confira algumas dicas:

- Leia o edital com atenção, do início ao fim. Não deixe passar nenhum detalhe. Conheça as fases do concurso e as exigências para tomar posse no cargo, caso seja aprovado.

- Anote todos os prazos importantes, como período de inscrição, prazo para pagamento da taxa, data, horário e local da prova e o prazo para recursos.

- Verifique se você atende a todos os requisitos exigidos para o cargo, como formação acadêmica, idade mínima, experiência profissional, etc.

- Analise o conteúdo programático das provas e identifique as disciplinas que você precisa estudar.

- Entenda as etapas do concurso, como provas objetivas, provas discursivas, testes físicos, avaliação psicológica, etc.

- Fique atento às regras do concurso, como os critérios de avaliação, os pesos das provas, as regras de desempate, etc.

Como se preparar para a prova

Escolha um método de estudos. "Cursos preparatórios focados no certame, apostilas, livros, aplicativos de questões e simulados são opções possíveis e viáveis para otimizar o processo de preparação", diz Viviane.

Opte por materiais de qualidade. Dê preferência a materiais atualizados e específicos para o concurso que você vai prestar. "Um curso preparatório pode te ajudar a potencializar seus resultados, indicando aquilo que é mais importante ser visto, de acordo com o perfil da banca examinadora", diz Araujo Jr.

Crie um plano de estudos detalhado, com horários definidos para cada disciplina. "Seja realista e leve em consideração sua disponibilidade de tempo e dificuldades em cada matéria", diz ele.

Eleja os horários e turnos de estudos. "Todos têm compromissos. Então, é preciso que o candidato crie formas de aproveitar todos os momentos disponíveis, inclusive no trânsito, para estudar. Temos que rever as prioridades e tentar, por exemplo, acordar uma hora mais cedo, dormir uma hora mais tarde, almoçar em 20 minutos e estudar nesses períodos", diz Viviane.

Revise conteúdo, resolva questões e faça simulados. Resolver o máximo de questões de provas anteriores ajuda a fixar o conteúdo e entender a prova. "Dê preferência a questões para o mesmo cargo e da mesma banca examinadora. A resolução de questões te ajuda a conhecer o estilo da prova, a identificar seus pontos fracos e a treinar o tempo de resolução. Já os simulados te ajudam a controlar o tempo, a lidar com a pressão e a avaliar seu desempenho, corrigindo a rota, se necessário", afirma Araujo Jr.

Estude todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. Na preparação para concurso público, a constância é mais importante que a intensidade. Um 'tijolinho' por dia ajuda a construir o projeto da aprovação.

Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Aconexa