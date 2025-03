Terremoto em Mianmar: cientistas estimam mais de 10 mil mortos e custo maior que PIB do país

Os especialistas afirmam que o violento terremoto que sacudiu Mianmar na sexta-feira foi provavelmente o mais forte já registrado no país em décadas e, baseando-se em modelizações de catástrofes, estimam que pode haver milhares de mortos.

"Cabe esperar um grande número de vítimas e danos significativos, e é provável que a região da catástrofe se estenda", afirmou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que localizou o epicentro do terremoto, de magnitude 7,7 e pouca profundidade, perto da cidade birmanesa de Mandalay, onde vivem mais de um milhão de pessoas.

O último balanço divulgado neste sábado pela junta no poder em Mianmar era de mais de 1.000 mortos e 2.000 feridos.

Mas a análise do USGS estima que existe uma probabilidade de 35% de que o número de vítimas seja entre 10 mil e 100 mil pessoas.

O organismo americano também avalia que o custo financeiro dessa catástrofe pode ser de bilhões de dólares, superando até mesmo o PIB do país.

Falha perigosa

Bill McGuire, professor de geofísica e riscos climáticos da University College London (UCL), afirmou que se tratava "provavelmente do maior terremoto em Mianmar" nos últimos 75 anos.

Poucos minutos depois do primeiro tremor, ocorreu outro de magnitude 6,7 e, segundo McGuire, "outras réplicas são esperadas".

Para explicar esse terremoto, Rebecca Bell, especialista em tectonia no Imperial College London, fala de um movimento de superposição lateral da falha de Sagaing.

É nessa área que a placa tectônica indiana, a oeste, se une com a placa de Sunda, que forma uma grande parte do Sudeste Asiático —uma falha parecida em tamanho e movimento com a de San Andrés na Califórnia.

"A falha de Sagaing é muito longa, de 1.200 km, e muito reta", comenta a especialista.

"A natureza retilínea faz com que os sismos possam surgir em áreas muito amplas, e quanto maior é a região da falha que se desliza, mais importante é o sismo", acrescenta.

Os terremotos nesses casos podem ser "especialmente destruidores", alerta Bell. Quando o tremor se situa a pouca profundidade, sua energia sísmica se dissipa quando alcança as áreas povoadas superiores.

Isso provoca "muitos tremores na superfície", acrescenta.

Auge da construção

Mianmar costuma registrar fortes terremotos. Foram registrados mais de 14 de pelo menos magnitude 6 no último século, entre eles um de magnitude 6,8 perto de Mandalay em 1956, enumera Brian Baptie, sismólogo do Instituto Geológico de Londres (BGS).

Segundo Ian Watkinson, o departamento de ciências da terra do Royal Holloway, na Universidade de Londres, o "auge da construção de edifícios elevados com concreto armado" mudou totalmente a situação nas últimas décadas.

Em Mianmar, submersa em conflitos há anos, o nível de aplicação das normas de construção antissísmicas é muito baixo.

"Quando ocorreram os terremotos anteriores de magnitude 7 ou mais na falha de Sagaing, Mianmar estava relativamente pouco desenvolvida, com muitos edifícios baixos de estrutura de madeira e monumentos religiosos de tijolos", explica Watkinson.

"Esse (de sexta-feira) é o primeiro teste de infraestruturas modernas de Mianmar frente a um sismo de grande magnitude e a pouca profundidade perto das principais cidades", acrescenta.

Baptie, do Instituto Geológico de Londres (BGS), estima que pelo menos 2,8 milhões de birmaneses estavam nas áreas mais afetadas.

"O mantra habitual é que 'os terremotos não matam, o desmoronamento das infraestruturas mata'", lembra Ilan Kelman, especialista em redução de catástrofes da University College London.

"Os governos são responsáveis pelas regulamentações em matéria de planejamento e das normas de construção", insiste.

Colapso de arranha-céu

Os tremores foram sentidos nos países vizinhos, sobretudo na Tailândia, onde um arranha-céu em construção de 30 andares ficou em pedaços em poucos segundos. Dezenas de operários ficaram presos nos escombros.

Christian Malaga-Chuqitaype, do Imperial College de Londres, explica que o tipo de terreno de Bangcoc contribuiu para que a megalópole, localizada a 1.000 km do epicentro, fosse impactada.

"Embora Bangcoc estivesse longe das falhas ativas, seu solo macio amplifica os tremores", afirma.

Em sua opinião, as técnicas de construção em Bangcoc favorecem as "lajes planas" —nas quais os pisos são sustentados apenas com pilares sem utilizar vigas de reforço, como uma mesa que se sustenta apenas com os pés. E isso significa um "desenho problemático".

Uma primeira análise do vídeo do desmoronamento do arranha-céu sugere, segundo esse especialista, que esse método teria sido utilizado.

Os edifícios construídos com essa técnica "atuam mal nos terremotos, são derrubados frequentemente de forma quebradiça e repentinamente (quase explosiva)", explica.