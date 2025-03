Aryna Sabalenka conquista seu primeiro título do WTA 1000 de Miami

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu neste sábado (29) a americana Jessica Pegula (N.4) e conquistou pela primeira vez o Miami Open, seu oitavo título de WTA 1000.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 28 minutos.

Este também é o primeiro grande título da temporada para a bielorrussa de 26 anos, depois das derrotas nas finais do Aberto da Austrália, onde Madison Keys impediu sua terceira vitória consecutiva, e do WTA 1000 de Indian Wells, onde foi derrotada pela jovem russa Mirra Andreeva, de 17 anos.

Neste sábado, Sabalenka aproveitou a oportunidade contra a também experiente Pegula, a quem ela impôs uma terceira derrota jogando nos Estados Unidos.

No final do ano passado, a americana foi derrotada pela número 1 do mundo nas finais do WTA 1000 de Cincinnati e do US Open.

Na final de Miami, Pegula teve várias vantagens parciais, mas como nos confrontos anteriores, não conseguiu vencer um set.

Somadas, as duas jogadoras tiveram 11 oportunidades de quebra de serviço na partida, mas Sabalenka foi mais eficiente no saque (55% dos pontos vencidos com o segundo serviço, contra 24% de Pegula) e sua demolidora direita foi de menos a mais até tomar o controle absoluto da final.

Vencedora de três Grand Slams, Aryna Sabalenka conquista um dos poucos torneios de quadra rápida que faltavam em sua galeria de títulos. Antes, ela nunca havia passado das quartas de final em Miami.

Ampliando sua vantagem sobre a polonesa Iga Swiatek no topo do ranking WTA, a bielorrussa conquistou seu oitavo título WTA 1000 e o 19º de sua carreira, 17 deles em quadra dura.

