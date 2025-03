Antes e depois de Scooby: cão tem 2,9 kg de pelos sujos tirados do corpo

Resgatado no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, Scooby sofria de maus-tratos por parte de sua tutora, que foi presa em flagrante pela polícia na quinta-feira (27).

O que aconteceu

Polícia chegou ao animal por meio de denúncias anônimas. Após ser retirado da casa, o cachorro e sua tutora foram encaminhados para a DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) com a ajuda do DPJE (Departamento de Polícia Judiciária Especializada). Veja momento no vídeo abaixo.

Logo depois, ele foi levado para uma clínica veterinária pelo abrigo APA (Anjos da Proteção Animal). Ele passou por exames médicos e foi avaliado por um veterinário que detectou que o animal estava anêmico e coberto de parasitas, como pulgas e carrapatos.

Scooby, mestiço de vira-lata com poodle, passou por um processo de complexo de tosa após três anos sem banho. Com muitos ferimentos e pelos muito emaranhados e endurecidos, o animal foi submetido a anestesia para suportar o procedimento. Tesouras foram usadas no processo, já que as máquinas não conseguiam passar através do pelo.

"Foi um caso extraordinário, nunca visto na causa animal" disse Stefani Rodrigues, uma das fundadoras da APA, nas redes sociais. "Foi um impacto visual que não abalou só a nós, como também o país inteiro", completa.

Após serem retirados 2,9kg de pelos, o processo teve de ser interrompido. Por estar muito cansado e com muitas dores após aproximadamente seis horas de toda, o processo foi retomado nesta sexta-feira (28).

Veja o antes e depois de Scooby:

À esquerda, Scooby antes da tosa. À direta, ele após a segunda tosa Imagem: Reprodução/Instagram

Até 5 anos de prisão

Tutora foi presa em flagrante. A mulher de 47 anos alegou que o cachorro tem 14 anos e que é bravo com profissionais de tosa.

A teoria, porém, foi desmentida. Os veterinários que o atenderam identificaram, em análise preliminar, que Scooby tem aproximadamente seis anos, além de ser muito dócil.

Tutora passará por audiência de custódia. Se condenada pelo crime de maus-tratos, pode pegar entre dois e cinco anos de prisão.

Com a prisão, Scooby ficará sob tutela da APA. Após ter alta —que permanece sem previsão—, ele viverá com cerca de mais 600 animais resgatados pelo abrigo.