8/1: Moraes permite que condenado que está com câncer cumpra pena em casa

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que Jaime Junkes, que sofre de câncer de próstata e foi condenado por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, cumpra prisão domiciliar.

O que aconteceu

Além do câncer, condenado também tem problemas cardíacos e sofreu um infarto recentemente. Diante da situação, a defesa solicitou que Junkes pudesse cumprir "prisão domiciliar humanitária" e Moraes concordou.

Decisão foi anunciada na sexta (28). Moraes determinou que Junkes use tornozeleira eletrônica, não use redes sociais, não se comunique com os demais envolvidos no 8/1 nem conceda entrevistas a veículos de imprensa sem autorização do STF.

Condenado também fica proibido de receber visitas. As únicas exceções previstas na decisão são seus advogados, irmãos, filhos e netos. Outras pessoas precisarão ser autorizadas pelo STF para encontrá-lo.

Junkes terá de pedir autorização prévia para deslocamentos por questões de saúde. Com exceção de situações de urgência e emergência, ele deverá comunicar ao tribunal sobre eventuais movimentações com 48 horas de antecedência.

Nos atos antidemocráticos, Junkes invadiu o Palácio do Planalto. Ele foi preso em flagrante no local pela Polícia Militar. Posteriormente, ele foi condenado 12 anos e seis meses de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.