Whey protein: o que acontece no corpo quando você toma regularmente?

Quem faz exercícios provavelmente já ouviu falar em whey protein. Esse suplemento é feito de proteínas do soro do leite e contém todos os aminoácidos necessários para ajudar no crescimento, na força e recuperação dos músculos.

A proteína é um macronutriente essencial para o corpo. Ela compõe todas as células, participa da formação de enzimas e hormônios, ajuda a construir e reparar tecidos e também serve como fonte de energia.

Porém, não é obrigatório usar suplementos proteicos para ser saudável. Se houver falta de proteínas, o ideal é ajustar a alimentação, priorizando fontes naturais como carnes, leite e derivados, ovos, oleaginosas, tofu, entre outros.

A suplementação só é útil quando não é possível atingir a quantidade recomendada de proteínas ou quando a demanda por esse nutriente é maior, como no caso de pessoas que treinam para ganhar massa muscular.

Necessidade de proteína varia

A quantidade diária de proteínas que cada pessoa precisa consumir é personalizada. Para adultos saudáveis que não praticam exercícios, o cálculo é feito multiplicando 0,8 g de proteína pelo peso corporal em quilos. Por exemplo, uma pessoa com 70 kg deve consumir cerca de 56 g de proteínas por dia, o que equivale a aproximadamente dois bifes médios ou um peito de frango grande. É importante combinar proteínas de origem animal com as de origem vegetal.

Já para quem pratica exercícios moderados ou intensos, a necessidade de proteínas aumenta, variando de 1,8 a 2,2 g por quilo corporal. Nesse caso, uma pessoa de 70 kg precisaria consumir cerca de 140 g de proteína por dia, em média.

O que acontece no seu corpo quando você toma whey

1. Você pode evoluir no treino e no shape

Se você pratica exercícios regularmente, especialmente os de resistência, consumir proteínas ajuda no crescimento dos músculos. Para a maioria das pessoas, uma dieta equilibrada já é suficiente para obter esse benefício. Mas, quando o treino é mais intenso e com maior volume, o uso de suplementos proteicos pode melhorar a composição corporal, ajudando a perder gordura e trazendo vantagens para o desempenho físico.

Para os atletas, a suplementação também compensa os danos musculares e acelera a recuperação.

2. Você pode adiar as perdas musculares

Com o envelhecimento, é comum ocorrer perda de massa muscular e força, um problema chamado sarcopenia. Essa condição é mais frequente entre idosos, pessoas sedentárias e quem tem doenças crônicas, e também afeta o desempenho físico.

Estudos mostram que o whey protein pode ajudar pessoas com maior risco de desenvolver sarcopenia. Apesar de não impedir totalmente a perda muscular, ele pode aumentar a força e ajudar a preservar a capacidade de realizar movimentos como sentar e levantar.

Combinar o uso de suplementos com exercícios adequados à idade pode ser ainda mais eficaz na prevenção da sarcopenia, ajudando a manter os músculos e a força.

3. Você pode acelerar a perda de gordura

Os suplementos proteicos ajudam a dar sensação de saciedade, o que pode ser útil em dietas para perder peso, pois contribuem na redução da gordura corporal.

No entanto, para obter resultados mais evidentes, é essencial combinar o uso do suplemento com a prática de exercícios regulares. Tomar suplementos sem fazer exercícios não reduz o peso e, em alguns casos, pode até aumentar, devido ao excesso de proteínas que adiciona mais calorias à alimentação de quem não tem uma rotina de atividades físicas.

Cada um com o seu whey

A depender das necessidades de cada indivíduo, poderão ser indicados fórmulas diferentes do suplemento: concentrado, isolado e hidrolisado.

Concentrado: é o mais usado para enriquecer alimentos como iogurtes e biscoitos de proteína. É contraindicado para pessoas com intolerância à lactose e oferece de 29% a 89% de proteína. Como não tem grande purificação, apresenta outros constituintes do leite, como carboidratos como a lactose, além de vitaminas e minerais.

Isolado: trata-se da forma mais pura do whey, com 90% ou mais de proteína. A maioria possui baixíssimo teor de gordura e lactose, e ainda é de fácil digestão, vantagem para pessoas com intolerância. Rico em aminoácidos, a forma mais elementar da proteína, sejam os essenciais (aqueles que o corpo não fabrica) e os não essenciais.

Hidrolisado: composto por proteínas quebradas (hidrolisadas), tem fácil absorção e também é mais indicado para pessoas com intolerâncias e alergias.

Na medida e pelo tempo certos

Apesar de o uso desse suplemento ser considerado seguro para pessoas saudáveis, é melhor que a decisão de suplementar aconteça após uma avaliação profissional. Como existe um consumo diário recomendado de proteína, há também para o whey.

A maioria dos produtos em pó é acompanhada por um copinho (o scoop), com capacidade de 20 g a 30 g de proteína. Assim, é preciso adequar essas medidas ao padrão alimentar e aos objetivos de cada indivíduo, respeitando o limite de 40 g/dia. Mas outros fatores podem influenciar essa conta:

Quadro geral de saúde

Deficiências vitamínicas

Sexo

Idade

Tipo de atividade física ou volume de exercícios

Necessidade de calorias diárias

Consumo de outros produtos com whey adicionado

Uso de medicamentos

Objetivos buscados

Somente a partir da análise do conjunto dessas informações é que será possível estabelecer a "dose" e o tempo necessário de seu uso para alcançar os resultados desejados, prevenindo excessos.

