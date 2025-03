Wall St recua após dados aumentarem preocupações com inflação

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, uma vez que dados mostraram que as pressões subjacentes dos preços aumentaram mais do que o esperado no mês passado e alimentaram preocupações de que as políticas tarifárias do governo de Donald Trump podem aumentar ainda mais a inflação.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice PCE subiu em linha com o que economistas consultados pela Reuters projetavam.

Entretanto, excluindo os itens voláteis alimentos e energia, o índice aumentou mais do que o esperado na base anual no mês anterior, enquanto os gastos dos consumidores se recuperaram após a queda em janeiro.

As ações têm sofrido quedas acentuadas no último mês, fomentadas por apreensões de que as políticas de Trump possam levar a economia a uma era de inflação elevada e crescimento lento, potencialmente lançando uma sombra sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

"Esses dados dão ainda mais credibilidade à mudança marginal que estamos vendo em direção a um ambiente mais 'estagflacionário'", disse Jordan Rizzuto, diretor de investimentos da GammaRoad Capital Partners.

"Se a inflação estiver aumentando ou esquentando em um período antes de vermos o impacto das tarifas, isso é bastante preocupante."

Os mercados continuam prevendo que o banco central dos Estados Unidos reduzirá os custos de empréstimos em 25 pontos-base pela primeira vez neste ano em julho, de acordo com dados coletados pela LSEG.

O compromisso inabalável de Trump com uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis, programada para começar na próxima semana, repercutia nos mercados globais, atraindo críticas de líderes do setor em todo o mundo.

As ações do setor automotivo absorviam o impacto das perdas da sessão anterior. A General Motors recuava 0,7%, enquanto a Ford caía 0,8%.

Todas as atenções estão agora voltadas para uma nova onda de tarifas que os EUA planejam revelar em 2 de abril.

O Dow Jones caía 1,21%, a 41.789,61 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,43%, a 5.611,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,94%, a 17.459,41 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian e Pranav Kashyap em Bengaluru)