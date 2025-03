Virginia diz não comer chocolate preto para evitar enxaqueca; tem relação?

Virginia Fonseca disse que não pode comer chocolate preto por causa das crises de enxaqueca. Em tratamento desde o ano passado, a influenciadora contou aos seus seguidores nas redes sociais que não pode consumir derivados de cacau, como o chocolate ao leite, tendo permissão médica para comer apenas chocolate branco.

O chocolate preto e a enxaqueca

Alguns alimentos contêm substâncias químicas que podem desencadear resposta no cérebro, levando ao desenvolvimento de enxaqueca. A forte conexão entre o cérebro e o intestino justifica essa reação: no intestino, chamado por muitos especialistas de "segundo cérebro", existem milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores e bactérias que podem se relacionar com a estrutura cerebral.

No caso do chocolate preto, cuja base é o cacau, diferentes substâncias podem provocar a enxaqueca. Além de ter tiramina, o alimento contém feniletilamina e teobromina, um composto químico estruturalmente similar à cafeína, que atua como um estimulante suave do sistema nervoso central e tem uma ação mais prolongada do que a cafeína, embora seja menos potente. Já os flavonoides, substâncias antioxidantes também presentes no chocolate, podem impactar na circulação sanguínea cerebral.

O chocolate branco citado por Virginia, tem manteiga de cacau em sua composição. Apesar de representar um risco potencialmente menor de provocar dores de cabeça, o produto é rico em açúcar e gorduras saturadas, exigindo moderação no consumo.

Existe um jeito de reconhecer se o chocolate está causando enxaqueca. Segundo a Association of Migraine Disorders, associação norte-americana dedicada ao quadro, para que um alimento seja considerado um desencadeador de enxaqueca, os sintomas devem começar dentro de 24 horas a partir do momento em que ele é consumido, e essa associação deve se repetir em mais da metade das vezes em que o alimento é ingerido.

Outros alimentos podem desencadear enxaqueca

Produtos ricos em tiramina podem causar a dilatação dos vasos sanguíneos e desencadear enxaqueca em algumas pessoas. São exemplos deste tipo: queijos curados e envelhecidos (como brie, roquefort, gorgonzola e parmesão), carnes defumadas, peixes enlatados, nozes, feijões fermentados e algumas frutas, como banana e abacate.

Bebidas alcoólicas também podem influenciar no quadro. Especialmente vinho tinto, cerveja e champanhe, que contêm álcool e histamina, podem causar crises devido às suas propriedades vasoativas e neuroinflamatórias.

Alguns aditivos alimentares, nitratos e nitritos (encontrados em carnes processadas), também são observados como possíveis causadores de crises. O trigo, o centeio, a cevada ou o malte, assim como as preparações feitas com estes ingredientes —como pães, massas e pizzas—, podem causar enxaqueca, especialmente em pessoas com inflamação intestinal, síndrome do intestino irritável, doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten.

Certos alimentos podem ter impactos diferentes entre as pessoas. A cafeína, por exemplo, embora possa desencadear enxaqueca em determinados pacientes, em outros contribui para o alívio da dor. Sendo assim, uma avaliação médica individualizada é fundamental para qualquer tipo de diagnóstico. Caso você sinta que algum alimento pode estar causado enxaqueca, faça um diário alimentar para anotar o que comeu quando os sintomas aparecerem.

Enxaqueca pode ser incapacitante para algumas pessoas

Casos mais agudos podem provocar sintomas como náusea e vômitos, desconforto à exposição à luz e a som intensos. Uma crise de enxaqueca pode durar até 72h e estresse, poucas horas de sono, baixa ingestão de água e falta (ou excesso) de atividade física podem intensificar o quadro.

A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia (dor de cabeça). Também conhecida como migrânea, muitas vezes é causada por uma predisposição genética e se caracteriza pela forte intensidade, podendo se tornar crônica quando ocorre mais de uma vez por semana ou mais de quatro vezes por mês.

As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas. Além da questão genética, outros fatores podem estar ligados à condição, como alterações nos neurotransmissores e a sensibilidade a certos estímulos, como na alimentação. Os melhores produtos para pacientes sensíveis são as carnes magras e não processadas, como peixe e frango orgânico, oleaginosas, azeite de oliva extravirgem, leguminosas, pão de fermentação natural, cereais integrais, iogurtes naturais, além de legumes, verduras e frutas.

*Com informações de matérias publicadas em 31/07/2023 e 31/03/2024