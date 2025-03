Arranha-céu com 30 andares desaba na Tailândia após terremoto; veja vídeo

Um vídeo mostra o momento em que um arranha-céu de mais de 30 andares desaba em Bangkok, nesta sexta-feira (28), após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o centro de Mianmar e a Tailândia.

O que aconteceu

Três óbitos foram confirmados. Equipes de resgate procuram mais de 80 desaparecidos sob os escombros. Dezenas de trabalhadores estavam dentro do prédio quando ele desabou.

As autoridades tailandesas declararam estado de emergência na capital. O terremoto abalou fortemente o norte da Tailândia e também a capital Bangkok, a cerca de 1.000 quilômetros do epicentro.

Arranha-céu estava em construção. O vice-primeiro-ministro Phumtham Wechayachai disse aos repórteres que pelo menos três trabalhadores morreram e 81 ficaram presos nos escombros, uma mistura de sucata e fragmentos de blocos de cimento. "Quando cheguei para inspecionar o local, ouvi pessoas pedindo ajuda", disse Worapat Sukthai, vice-chefe de polícia do distrito de Bang Sue, à AFP.

"Nunca vivenciamos um terremoto com impacto tão devastador", acrescentou.

Homem é resgatado de escombros de prédio em construção em Bangkok, na Tailândia Imagem: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Terremoto deixa 144 mortos e 732 feridos em Mianmar

Epicentro do terremoto ocorreu perto de Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, por volta das 12h50 no horário local (3h20 em Brasília). Doze minutos depois, um tremor secundário de magnitude 6,4 foi registrado na mesma região.

Ponto do tremor, a 10 km de profundidade, é considerado raso pelas autoridades, o que pode ter contribuído com a gravidade do fenômeno. No país do epicentro, ao menos 144 pessoas morreram. Três delas estavam em uma mesquita que desabou parcialmente em Taungoo e outras duas em um hotel que caiu em Aung Ban.

Primeiras fotos após o tremor mostram desespero de testemunhas e trabalhos de socorristas. Cães farejadores foram enviados para pontos de desabamento em busca de sobreviventes.

Outros edifícios precisaram ser evacuados por risco aos moradores e trabalhadores. Algumas das imagens mostram pessoas sendo retiradas dos escombros por equipes médicas. Não há clareza sobre quantas pessoas podem estar feridas e o número de mortos pode subir.