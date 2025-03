Vance diz que Groenlândia estará mais segura com EUA do que com Dinamarca

28/03/2025 15h52 (Reuters) - A Groenlândia é menos segura hoje do que era há algumas décadas e a ilha ártica estaria melhor sob a segurança dos Estados Unidos do que sob a liderança da Dinamarca, disse o vice-presidente dos EUA, JD Vance, nesta sexta-feira. "Nosso argumento é realmente com a liderança da Dinamarca, que não investe na Groenlândia e não investe em sua arquitetura de segurança. Isso simplesmente precisa mudar. A política dos Estados Unidos é que isso mude", disse Vance aos repórteres na base militar dos EUA em Pituffik, na Groenlândia. "Acho que vocês estariam muito melhor... sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos do que sob o guarda-chuva de segurança da Dinamarca", disse Vance. (Reportagem de Katharin Jackson e Ismail Shakil) As mais lidas agora Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão