Trump afaga premiê do Canadá após ameaça de retaliação por tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma "ótima conversa" com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, mas resolveu manter as tarifas prometidas sobre produtos importados do país. Foi a primeira vez que os dois conversaram desde que Carney assumiu o cargo.

O que aconteceu

"Ligação extremamente produtiva", escreveu Trump. "Concordamos em muitas coisas e nos reuniremos imediatamente após a próxima eleição do Canadá para trabalhar em elementos de política, negócios e todos os outros fatores", publicou Trump no Truth Social, sua rede social. Esse trabalho "acabará sendo ótimo tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá", acrescentou.

Trump acredita que EUA terão "ótima relação" com Canadá mesmo após tarifas. O governo do republicano se prepara para o "Dia da Liberação", em que o país vai iniciar seu "tarifaço" contra vários países do mundo. O presidente apontou que não vai conseguir manter boa relação com todos os países, mas que acredita que "a maioria dos países concorda com ele" sobre a aplicação de tarifas.

Alguns deles até pediram desculpa: 'olha, realmente nos aproveitamos [dos EUA]'. Mas eu não os culpo tanto quanto o homem que se sentou atrás da Mesa do Resolute [mesa do presidente no Salão Oval]. Donald Trump, em discurso

Canadá avisou EUA sobre tarifas retaliatórias na próxima semana. Desde que assumiu o governo, Mark Carney tem prometido transformar a economia canadense e responder caso Trump realmente aplique tarifas contra o Canadá. Ontem, ele disse que se reuniria com líderes de províncias para arranjar uma ação unificada contra os Estados Unidos.

EUA e o Canadá são aliados próximos e parceiros comerciais há muito tempo. No entanto, as relações se deterioraram depois que Trump, que assumiu o cargo em janeiro, rompeu o relacionamento com ameaças de tarifas e comentários repetidos sobre a anexação do país.

Dessa vez, Trump chamou Carney de "primeiro-ministro canadense", e não "governador do 51° estado". Ele usava o termo para se referir a Justin Trudeau, último premiê do país, que renunciou.

Premiê do Canadá disse ontem que relações tinham terminado, e que EUA não eram mais um "parceiro confiável". "A antiga relação que tínhamos com os Estados Unidos, baseada na integração profunda das nossas economias e em uma cooperação estreita nos temas de segurança e defesa, acabou", disse Carney durante uma coletiva de imprensa.

*Com Reuters