Trump pede que Suprema Corte dos EUA intervenha na luta contra as deportações

Por John Kruzel

WASHINGTON (Reuters) - O governo de Donald Trump solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos nesta sexta-feira que permita o uso de uma lei de 1798 para deportar rapidamente supostos membros de gangues venezuelanas como parte de sua abordagem de linha dura à imigração, argumentando que os tribunais não devem interferir na autoridade de segurança nacional do presidente.

O Departamento de Justiça solicitou ao tribunal que suspenda a ordem de 15 de março do juiz distrital James Boasberg, com sede em Washington, que determina uma suspensão temporária das remoções dos venezuelanos, enquanto se desenrola uma contestação legal à invocação de Trump da Lei de Inimigos Estrangeiros para justificar as deportações. Historicamente, a lei do século 18 tem sido usada apenas em tempos de guerra.

O Departamento de Justiça disse em seu processo que o caso levanta o questionamento de quem decide como conduzir operações sensíveis relacionadas à segurança nacional, o presidente ou o judiciário.

"A Constituição fornece uma resposta clara: o presidente", escreveu o departamento. "A República não pode se permitir uma escolha diferente".

A American Civil Liberties Union (ACLU) contestou o uso da lei pelo presidente republicano para deportar rapidamente supostos membros da gangue Tren de Aragua para El Salvador, onde foram posteriormente presos. A ACLU argumenta que a lei nega aos imigrantes o devido processo prometido pela Constituição dos EUA para contestar a base de sua remoção.

Na petição desta sexta-feira, o Departamento de Justiça disse que a administração designou membros da gangue "por meio de um processo rigoroso", embora não tenha fornecido detalhes, além de alegar que muitos dos deportados haviam cometido crimes graves nos Estados Unidos.

"Pediremos à Suprema Corte que preserve o status quo para dar aos tribunais tempo para ouvir esse caso, para que mais indivíduos não sejam enviados para uma prisão estrangeira notória sem qualquer processo, com base em um uso sem precedentes e ilegal de uma autoridade em tempo de guerra", disse Lee Gelernt, principal advogado da ACLU no caso.

(Reportagem de John Kruzel, em Washington, e Andrew Chung, em Nova York)