Trump não deu garantias de que pode recuar em tarifas sobre carros, aço e alumínio, diz Carney

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deu "nenhuma garantia de que recuaria nas tarifas sobre automóveis, aço e alumínio" durante a ligação telefônica realizada nesta sexta-feira pela manhã entre os dois líderes. "Avançamos bastante nas conversas com Trump hoje", destacou o premiê, mas ainda "há muita incerteza sobre a nossa relação com os americanos".

Carney afirmou que se encontrará pessoalmente com Trump, mas não forneceu uma data. Mais cedo, o republicano anunciou que uma reunião bilateral deve ocorrer após as eleições canadenses. "É só o começo da negociação. Precisamos esperar as tarifas de 2 de abril. A relação entre EUA e Canadá mudou, precisamos nos defender", declarou ao prometer uma resposta "firme" às sobretaxas americanas.

O líder do Canadá não respondeu, quando questionado por um jornalista, se acha que as políticas econômicas de Trump podem causar uma recessão nos EUA e se limitou a dizer que uma "eventual recessão nos EUA impactaria o Canadá negativamente". "Trump está tentando fazer uma grande reestruturação da economia americana. As políticas dele podem trazer inflação e reduzir o ritmo de crescimento dos Estados Unidos."

O premiê canadense ainda anunciou que, caso vença o pleito, criará um fundo para diversificar o comércio do país. "O novo fundo de diversificação comercial terá 5 bilhões de dólares canadenses em financiamento", acrescentou.