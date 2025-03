Trump diz que teve conversa produtiva com premiê do Canadá

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve um telefonema produtivo nesta sexta-feira com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e que os dois líderes se encontrarão após a eleição geral canadense, que ocorrerá no próximo mês, em meio ao aumento das tensões entre os aliados vizinhos.

"Foi uma ligação extremamente produtiva, concordamos em muitas coisas e nos reuniremos imediatamente após a próxima eleição do Canadá para trabalhar em elementos de política, negócios e todos os outros fatores", escreveu Trump no Truth Social.

Esse trabalho "acabará sendo ótimo tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá", acrescentou.

Carney e seu gabinete ainda não divulgaram sua posição sobre o telefonema, que ocorre um dia depois que o novo líder prometeu transformar a economia do Canadá para ser menos dependente dos EUA e antes do anúncio de tarifas recíprocas por Trump, previsto para 2 de abril.

Os EUA e o Canadá são aliados próximos e parceiros comerciais há muito tempo. No entanto, as relações se deterioraram depois que Trump, que assumiu o cargo em janeiro, rompeu o relacionamento com ameaças de tarifas e comentários sobre a possibilidade de tornar o Canadá o 51º Estado dos EUA.

Carney, que assumiu o cargo em março, convocou uma eleição geral antecipada para 28 de abril.

(Por Doina Chiacu e Katharine Jackson)