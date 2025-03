'Vivi o meu pior pesadelo', diz brasileira sobre terremoto em Bangkok

A planejadora de viagens Ana Vasconcellos, brasileira que mora em Bangkok há dois anos, disse ter vivido o seu pior pesadelo ao presenciar o terremoto de magnitude 7,7, que atingiu as regiões de Mianmar, Tailândia e China na manhã de hoje. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL. Ao menos 153 pessoas morreram e mais de 732 ficaram feridas até agora, segundo autoridades.

No momento que aconteceu o terremoto, eu estava a caminho do trabalho. Mas, quando eu saí, não notei nada de anormal. Comecei a ver um movimento de pessoas na rua muito estranho, pessoas correndo para todos os lados, gente chorando e em pânico, olhando para o céu, e eu me perguntei: o que está acontecendo?

Daí, eu parei e perguntei a uma mulher. Ela respondeu: 'você não está sentindo? Está tendo um terremoto'. Foi aí então que comecei a perceber o alvoroço todo.

As pessoas estavam chorando, o pessoal correndo, saindo de estação de metrô. Foi bem desesperador quando eu comecei a notar a situação. Eu disse, 'gente, eu não acredito que estou vivendo isso. É o meu pior pesadelo está acontecendo agora'. Ana Vasconcellos, brasileira que mora na Tailândia

O epicentro do terremoto ocorreu perto de Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, por volta das 12h50 no horário local (3h20 em Brasília). Doze minutos depois, um tremor secundário de magnitude 6,4 foi registrado na mesma região.

As autoridades estimam que 153 pessoas tenham morrido só em Mianmar, segundo a imprensa local. Mais de 700 pessoas foram levadas a hospitais. Prédios desabaram em Mandalay, relataram moradores. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um edifício desabafou em Bangkok e outro, quando uma piscina transbordou.

Inclusive, eu postei um vídeo onde mostra a água da piscina no topo do prédio caindo. Eu estava em frente a ele. Ana Vasconcellos, brasileira que mora na Tailândia

Brasileiro: 'Achei que estava passando mal'

Ao Canal UOL, o maratonista e criador de conteúdo Arthur Santos, que estava em Chiang Mai, segunda maior cidade da Tailândia, também relatou o sustou que viveu.

Eu tinha acabado de chegar no hostel [onde ele está hospedado] e não tinha percebido inicialmente. Cheguei, deitei [e, no início,] pensei: 'eu estou passando mal'. Começou a tremer tudo e fui para fora. Quando eu abri a porta do quarto, havia um monte de gente correndo. Eu não sabia o que era. Eu ainda achava que estava passando mal. Então eu falei, 'só vou acompanhar todo mundo'.

Quando cheguei do lado de fora, aí consegui entender o que estava acontecendo. As coisas começaram a cair, enfeite, lâmpada, um monte de coisa estava caindo. Eu olhei para o lado e não sabia muito o que fazer.

Aí eu falei, 'vou copiar alguém'. Aí eu vi um monte de gente abaixada. Eu me abaixei junto e fiquei esperando passar o terremoto, que durou uns 30, 40 segundos, mas deu uma acalmada até ter o segundo tremor. Arthur Santos, maratonista que está Chiang Mai

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: