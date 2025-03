Terremoto causa destruição e mortes em Mianmar e na Tailândia

Do UOL

Um terremoto de magnitude 7,7 destruiu várias construções e deixou dezenas de mortos no Sudeste Asiático hoje mais cedo.

O epicentro do tremor foi a 17 km de Mandalay, cidade de cerca de 1,5 milhão de pessoas, antiga capital real de Mianmar e um importante centro para o budismo.

As primeiras informações davam conta de pelo menos cerca de 20 mortos na cidade.

O terremoto também foi sentido com intensidade e provocou mortes na Tailândia, onde um arranha-céu em construção foi ao chão em Bangkok, a mais de 1.000 quilômetros de distância.

Vários trabalhadores foram resgatados, mas as autoridades locais acreditam que dezenas de pessoas foram soterradas pelos escombros.

Há relatos de que o abalo também foi sentido na província de Yunnan, no sudoeste da China, sem informações sobre vítimas até o envio desta newsletter.

Justiça espanhola anula condenação de Daniel Al ves

A Justiça espanhola anulou a condenação do ex-jogador Daniel Alves por agressão sexual.

Na decisão, divulgada hoje, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha afirma que as provas produzidas durante o processo foram insuficientes para superar a "presunção de inocência" e que considerou o depoimento da vítima "inconfiável".

Apesar de ter anulado a sentença, o comunicado do tribunal esclarece que isso não significa "que a versão verdadeira seja a que sustenta a defesa do acusado".

A decisão foi tomada por unanimidade por duas juízas e um juiz.

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023 e estava em liberdade condicional desde março de 2024, depois de passar 14 meses detido. Ele é acusado de estuprar uma mulher de então 23 anos em uma boate, em dezembro de 2022.

EUA ameaçam usar Marinha contra Maduro

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse ontem que um eventual ataque venezuelano contra a Guiana "não terminaria bem".

"Temos uma Marinha grande, e ela pode chegar a praticamente a qualquer lugar". A declaração foi feita em Georgetown, capital da Guiana, onde Rubio assinou um memorando de cooperação em segurança entre os dois países.

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, disse estar "muito satisfeito com a garantia dos EUA de salvaguardar a integridade territorial e soberania [do país]".

O chanceler venezuelano, Yván Gil, chamou as declarações de Rubio de "bravatas". "Marco Rubio não nos surpreende. Conhecemos esse velho roteiro de ameaças e bravatas com o qual um complexado pretende assustar povos soberanos."

A tensão entre Venezuela e Guiana voltou a crescer no ano passado, quando Maduro promulgou uma lei declarando a região de Essequibo uma província da Venezuela.

Há décadas, a Venezuela reivindica o território, anexado à Guiana no século 19 durante o período da colonização inglesa.

Trump e Lula travam batalha na OEA

Donald Trump e Lula travam uma disputa de bastidores pelo controle da Comissão Internacional de Direitos Humanos, informou o colunista do UOL Jamil Chade.

O órgão da OEA é responsável por monitorar e denunciar violações dos direitos humanos no continente americano.

Os EUA trabalham pela eleição da dissidente cubana Rosa María Payá para uma das três vagas abertas na comissão, que tem sete integrantes.

O Brasil quer emplacar o acadêmico Fábio de Sá e Silva, que já trabalhou no Ministério da Justiça.

Segundo Jamil Chade, o temor é que a comissão seja controlada pela direita trumpista e apoie a tese bolsonarista de que há uma ditadura no Brasil.

A eleição está marcada para o final de junho, durante a Assembleia-Geral da OEA em Antígua e Barbuda. Leia mais.

Naufrágio de submarino mata 6 turistas no Egito

Seis pessoas morreram ontem no naufrágio de um submarino para turistas em Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, a 460 quilômetros do Cairo.

Todos os mortos eram turistas russos. Outras 29 pessoas a bordo foram resgatadas, e 19 delas levadas ao hospital.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. Uma associação local de operadores de turismo afirmou que o submarino bateu em um recife a 20 metros de profundidade.

Mas turistas que estavam a bordo dizem que a água começou a entrar pelas escotilhas superiores assim que a embarcação submergiu.

O passeio de submarino para a observação de recifes de corais é uma atividade comum na região, que atrai muitos turistas da Rússia.