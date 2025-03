Taxista que faturava R$ 10 mil por semana com golpe da maquininha é preso

Um taxista foi preso após tentar aplicar o golpe da maquininha em uma passageira no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, na noite de ontem.

O que aconteceu

Vítima se recusou a pagar após perceber que visor da maquininha estava adulterado. Depois de uma corrida com o taxista, a mulher achou estranha a condição da maquininha e saiu do carro. Ela denunciou o caso à PCERJ, que encontrou o táxi no Jardim de Alah, no Leblon.

Polícia encontrou pistola e três máquinas de cartão com visor adulterado. Com o condutor, também foram encontrados dois celulares e nove cartões de crédito.

Taxista tinha rendimentos de aproximadamente R$ 10 mil por semana com golpes. Ele confessou os golpes na 15ª DP, e afirmou que sua área preferida de atuação era a zona sul do Rio, onde costumava atuar desde 2021.

Homem foi autuado pelos crimes de tentativa de furto mediante fraude e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Não ficou claro se ele tinha permissão para posse de arma.

Preso tem dez passagens pela polícia em histórico criminal. Segundo a PCERJ, a maioria deles é por furto mediante fraude e estelionato com cartão de crédito. Além disso, a polícia teria recebido várias denúncias de golpes realizados em carros semelhantes, e o taxista chegou a ser reconhecido como o autor de um golpe por uma das vítimas.