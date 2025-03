Tarifaço de Trump sobre automóveis importados é duro "golpe" para indústria global, aponta imprensa francesa

O tarifaço de Donald Trump sobre os automóveis importados é um "golpe" para a indústria global do setor, de acordo com a imprensa francesa. As consequências, sobretudo para a Europa, mas também para os Estados Unidos, são analisadas pelos jornais nesta sexta-feira (28).

"O golpe da alfândega", diz a manchete do Libération, que alerta: o aumento unilateral de 25% dos impostos de importação de veículos, que começa a ser aplicado a partir da próxima quinta-feira (2) nos Estados Unidos, deve abalar todos os circuitos de produção e distribuição. O resultado não seria apenas a alta dos preços, com um impacto esperado nas vendas de carros, mas também o desemprego causado pelo deslocamento das montadoras.

O principal objetivo de Donald Trump com a medida, lembra o jornal, é repatriar a cadeia de valores da fabricação de automóveis. Em 2024, quase metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos era proveniente de outros países, importações que representaram U$ 474 bilhões.

Algumas empresas já deram o primeiro passo para se adaptar à medida. Stellantis, por exemplo, anunciou quase U$ 5 bilhões em investimentos em suas plantas americanas, com criação de empregos e abertura de linhas de produção. Já a sul-coreana Hyundai, que importa 65% dos carros vendidos nos Estados Unidos, anunciou U$ 21 bilhões de investimentos suplementares no país.

Todo mundo perde

Les Echos lembra que os Estados Unidos são o terceiro comprador mundial e que marcas alemãs como Mercedes, Volkswagem e BMW contam com este mercado para compensar suas perdas na China.

O continente europeu exportou 881 mil carros para os Estados Unidos no ano passado por um valor de U$ 52 bilhões, segundo o governo americano, citado pelo jornal. As tarifas de importação poderiam representar perdas de quase U$ 10 bilhões para as montadoras, provocadas por uma queda de 10% das exportações, de acordo com especialistas entrevistados pelo jornal.

As principais "vítimas" seriam Stellantis e Volkswagen, porque os dois grupos deslocalizaram sua produção destinada ao mercado americano no México e o Canadá.

Mas, de acordo com os especialistas entrevistados, poucos ganharão com a medida de Trump. Os consumidores americanos verão os preços aumentarem entre U$ 4 mil e U$ 10 mil e a variedade de modelos diminuir. O mercado americano poderia sofrer uma contração de 20% e perder U$ 3 bilhões.

Le Figaro lembra que a tarifa suplementar de 25% (que se soma à de 2,5% atualmente em vigor), não vai afetar somente os veículos prontos, mas também os motores, transmissores e componentes elétricos importados pelos Estados Unidos e montados nas fábricas do país por operários americanos.

Neste contexto, nenhum grupo será poupado. Até mesmo Tesla, considerada como uma marca puramente americana, será atingida pela medida que, no entanto, tem o objetivo de proteger os empregos e o poder de consumo nos Estados Unidos.