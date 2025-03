Tales: Decisão de Gonet pode trazer risco ao caso das joias e do golpe

A decisão do procurador-geral da República Paulo Gonet ao pedir o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro (PL) no caso de falsificação no cartão de vacinas contra Covid-19 pode ameaçar o andamento de outros processos envolvendo o ex-presidente, avaliou o colunista Tales Faria no UOL News hoje.

Gonet alegou não haver elementos suficientes para justificar a responsabilização de Bolsonaro no caso. O pedido do procurador-geral será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF (Supremo Tribunal Federal).

Temo que esta decisão traga risco ao caso das joias e ao próprio processo do golpe. Será que o Supremo vai encarar a Procuradoria? O TCU [Tribunal de Contas da União] decidiu que, no caso das joias, Bolsonaro tem direito de usá-las e ficar com elas e que não houve furto.

Essa decisão do TCU também tem suas possibilidades legais. O órgão diz que houve uma lei posterior e que se pode retroagir a legislação. Havia uma decisão do TCU sobre funcionários públicos receberem presentes, mas era posterior. Não havia e não há lei para o caso de Bolsonaro. É complicado.

O outro caso é o próprio golpe. Paulo Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro, declarou que a investigação das vacinas foi a base do início do processo do golpe. Ele diz que há uma caça ao Bolsonaro e de provas contra o ex-presidente a partir dali, e que usará isso para tentar anular o processo do golpe.

Estamos com sérios riscos a partir desta 'singela' decisão da Procuradoria. Tales Faria, colunista do UOL

Tales alertou que o pedido de Gonet se dá mesmo em meio às evidências de irregularidades no cartão de vacinas de Bolsonaro, o que abre uma brecha perigosa.

Quando surgiu o caso das vacinas, estava na cara e era óbvio. Era um atestado para Bolsonaro e sua filha feito pelo ajudante de ordens dele [Mauro Cid], o homem mais fiel ao ex-presidente e ali, ao lado dele. Não tinha como. Todo mundo achava que esse caso era mais fácil de ser comprovado do que qualquer outro, e deu nisso. Não dá para entender.