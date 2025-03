Moraes arquiva inquérito contra Bolsonaro sobre fraude em cartão de vacina

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu arquivar a investigação contra Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) por suposta fraude em cartão de vacinação da covid-19.

O que aconteceu

A decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República pedir o fim do inquérito contra o ex-presidente. A PGR entendeu que não havia elementos para justificar sua "responsabilização". Na decisão, porém, o ministro determina que a parte da investigação envolvendo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e outras pessoas sem foro, seja remetida para a primeira instância.

Moraes diz que a investigação pode ser reaberta caso surjam novas provas. Decisão pelo arquivamento é praxe quando a PGR se manifesta nesse sentido.

Delação de Cid aponta crime, mas versão não foi confirmada com provas, disse Paulo Gonet. No pedido para arquivar o inquérito, o procurador-geral afirmou que a lei proíbe o recebimento de denúncia "que se fundamente apenas nas declarações do colaborador".

Gonet afirmou que há "consideráveis elementos" de que o deputado, acusado de fraudar caderneta, tenha se vacinado. Segundo o procurador-geral, Gutemberg Reis postou, em suas redes sociais, incentivo público à imunização. Ele havia sido indiciado pela PF pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações públicas e por associação criminosa.

Em março de 2024, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Cid e outras 15 pessoas. A investigação da PF concluiu que eles inseriram informações falsas no sistema de vacinas do governo federal. O ex-presidente foi indiciado pela suposta falsificação do certificado de vacinação dele e de sua filha, Laura Bolsonaro —o cartão seria usado para viajar aos Estados Unidos, onde a vacina era obrigatória, em dezembro de 2022.

Defesa de Bolsonaro disse que arquivamento é o desfecho esperado. Os advogados do ex-presidente celebraram o pedido da PGR e apontaram que o inquérito não continha elementos de prova que sustentassem a acusação. Ainda disse que a expectativa era que outras investigações envolvendo Bolsonaro tivessem o mesmo destino.