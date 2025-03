Soja: Agroconsult mantém projeção de safra recorde de 172,1 mi de t em 2024/25

São Paulo, 28 - A Agroconsult manteve sua estimativa de safra recorde de soja no Brasil em 2024/25 em 172,1 milhões de toneladas, após concluir a etapa da oleaginosa do Rally da Safra. O volume representa aumento de 10,7% em relação à safra anterior e supera em 6% o último recorde, registrado no ciclo 2022/23. A área plantada foi estimada em 47,8 milhões de hectares, com crescimento de 2,1% frente ao ciclo passado. A produtividade média nacional é projetada em 60 sacas por hectare, com grandes variações entre os Estados."Desde o início do Rally, nossas projeções indicavam que essa safra tinha tudo para ser recorde e, ao longo desses três meses de trabalho de campo, confirmamos os números", afirmou André Debastiani, coordenador da expedição. "Ao analisar a produção nacional, pode parecer que nada mudou, porém, há variações regionais importantes que merecem destaque."Os números da safra de soja 2024/25 mostram que Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná e a região do Matopiba adicionaram 6,1 milhões de toneladas ao cálculo total, enquanto Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina retiraram 6,4 milhões de toneladas.Mato Grosso continua como principal produtor nacional, com estimativa de cerca de 50 milhões de toneladas. "Os dados de campo do Rally da Safra dos últimos anos têm revelado um incremento contínuo no número de grãos por hectare e peso de grãos no Estado. Essas variáveis são muito influenciadas pelo clima, mas também estão relacionadas ao bom manejo fitossanitário e nutricional das lavouras e aos constantes ganhos genéticos", disse Debastiani. A produtividade média no Estado é estimada em 66,5 sacas por hectare.Goiás e Minas Gerais também devem registrar produtividades recordes, com 68 sacas e 66,5 sacas por hectare, respectivamente. A Bahia, mesmo prejudicada por clima quente e seco no fim do ciclo, manterá a liderança nacional em produtividade pelo terceiro ano seguido, com 68 sacas por hectare, agora dividindo o posto com Goiás.O Paraná aparece com produtividade estimada em 63 sacas por hectare. São Paulo e Santa Catarina devem alcançar 62 sacas por hectare, com perdas localizadas em virtude do clima adverso. Em Mato Grosso do Sul, o desempenho do norte do Estado ajuda a compensar perdas no sul, e a produtividade média foi projetada em 51,1 sacas por hectare.O Rio Grande do Sul teve nova revisão negativa. As chuvas irregulares e o calor persistente levaram a uma queda na produtividade média para 37,5 sacas por hectare. A produção estimada recuou de 20,2 milhões para 15,3 milhões de toneladas. As equipes do Rally da Safra percorreram 62 mil quilômetros entre janeiro e março, avaliando mais de 1,6 mil lavouras em 13 Estados, que respondem por 97% da área de soja no Brasil. ()