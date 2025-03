Saldo líquido de emprego formal é positivo em 431.995 vagas em fevereiro, aponta Caged

O mercado formal de trabalho abriu 431.995 novas vagas em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho. Em janeiro, o saldo líquido foi positivo em 144.086 vagas (número revisado).

O resultado, o maior saldo positivo da série histórica atual do Caged, iniciada em janeiro de 2020, superou o teto da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava criação líquida de 330 mil vagas em fevereiro. A mediana da pesquisa era positiva em 225 mil, e o piso, em 154,9 mil. O recorde anterior no Novo Caged havia sido observado em fevereiro de 2021, com 397.812 vagas criadas.

O saldo positivo de fevereiro decorre de 2.579.192 admissões e 2.147.197 demissões. Em fevereiro de 2024, tinha havido criação líquida de 307.544 postos de trabalho.