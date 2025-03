Rússia diz que se reserva direito de voltar a atacar instalações de energia da Ucrânia se Kiev desrespeitar moratória

MOSCOU (Reuters) - A Rússia se reserva o direito de se retirar de uma moratória negociada com os Estados Unidos sobre Moscou e Kiev atacarem a infraestrutura de energia um do outro se a Ucrânia continuar a atacar esses alvos, disse o Kremlin nesta sexta-feira.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou Kiev de continuar seus ataques, o que, segundo ele, indica que o Exército ucraniano está fora de controle e não está seguindo as ordens da liderança do país.

A Ucrânia, por sua vez, acusou a Rússia de não respeitar a moratória.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu que a Ucrânia poderia ser colocada sob uma forma de administração temporária para permitir a realização de novas eleições com o objetivo de chegar a um acordo sobre a guerra.

Peskov disse que Putin não havia discutido a ideia com o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele disse que Putin havia mencionado a ideia porque a Rússia está preocupada com o fato de que as forças nacionalistas armadas na Ucrânia estão ganhando força.

