Landim: Prisão domiciliar para cabeleireira esvazia discurso da oposição

O ministro do STF Alexandre de Moraes esvazia o discurso da oposição ao conceder prisão domiciliar para a cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu com batom a expressão "perdeu, mané" na estátua da Justiça, afirmou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

O caso da Débora estava sendo muito explorado pela direita, que está usando esse argumento de que existem penas injustas, na visão deles, sendo colocadas pelos ministros do STF em alguns dos golpistas.

E o caso da Débora acabou se tornando simbólico porque ela picha a estátua com batom. Então, não é um dano tão grave, ela é mãe de dois filhos. Veio a público o vídeo dela em que ela chora, se arrepende. Isso mobilizou a comunidade empresarial, mobilizou a comunidade jurídica, que começou a entender que havia uma sobreposição de crimes.

Raquel Landim, colunista do UOL

A colunista destaca que as pressões chegaram ao ministro Luiz Fux, que pediu vista. Landim ressalta que "tudo isso formou um caldo dentro do bolsonarismo", que está utilizando o caso da Débora como símbolo de uma bandeira para aumentar o potencial da manifestação que eles estão planejando para a avenida Paulista no dia 6 de abril em prol da anistia no Congresso Nacional.

O projeto de anistia não inclui Jair Bolsonaro, mas é um caminho para tentar lá na frente beneficiar Jair Bolsonaro. A situação jurídica dele está muito difícil. Ele agora é considerado réu, o julgamento dele está em curso no STF e as perspectivas são de que ele seja condenado.

Então, com esse movimento, um procurador da República mandando a Débora para prisão domiciliar e o ministro Moraes concordando, eles fazem um movimento político que esvazia o discurso da oposição.

Raquel Landim, colunista do UOL

O ministro tomou a decisão após a PGR ser favorável ao regime domiciliar. Débora estava presa desde 17 de março de 2023 por envolvimento nos atos golpistas do 8/1.

Moraes impôs à cabeleireira uma série de condições. Ela ficará em casa com a família enquanto aguarda o fim de seu julgamento por participação nos atos golpistas. O caso está suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que já anunciou que vai rever a pena proposta por Moraes, de 14 anos de prisão.

Oposição vai colocar Bolsonaro acima dos interesses do país se pedir obstrução, diz Gleisi

A oposição vai colocar Jair Bolsonaro acima dos interesses do Brasil se pedir a obstrução para acelerar a votação da proposta que anistia os presos do 8/1, afirmou Gleisi Hoffmann.

Não sei se a oposição vai conseguir sozinha obstruir. Quando eu falo em oposição, falo no PL, ou se vai conseguir outros partidos nesse movimento de oposição e pela anistia do Bolsonaro obstruir a pauta.

É muito ruim e fica muito feio para quem pede a obstrução porque coloca Bolsonaro à frente dos interesses do país e do povo brasileiro. Nós temos projetos importantes.

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais no governo Lula

