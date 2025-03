Queda de avião de acrobacia deixa piloto em estado grave; veja vídeo

Um piloto de acrobacias aéreas está em estado grave após a queda de seu avião durante o Avalon Australian International Airshow, realizado nesta sexta-feira (28) no estado de Victoria, na Austrália. O acidente ocorreu durante uma apresentação da equipe Paul Bennet Airshows.

O que aconteceu

De acordo com a polícia local, o avião modelo Pitts Special perdeu o controle ao sair de uma manobra em loop por volta das 17h15 (horário local). Testemunhas relataram que a aeronave atingiu o solo de barriga, a cerca de 300 metros do público.

Piloto de 50 anos era o único ocupante da aeronave. Ele foi resgatado pela equipe de emergência do aeroporto e transportado de helicóptero para o Hospital Alfred em Melbourne. As autoridades confirmaram que ele sofreu ferimentos graves na parte superior e inferior do corpo.

Um porta-voz da Polícia de Vitória disse que o acidente ocorreu a uma distância significativa dos espectadores e não houve outras pessoas feridas.

A organização do evento suspendeu imediatamente as apresentações aéreas após o acidente. Em comunicado, o diretor-executivo do airshow, Justin Giddings, afirmou que as atividades devem ser retomadas amanhã, após a conclusão dos trabalhos iniciais de investigação.

Investigação em andamento

O ATSB (Escritório Australiano de Segurança no Transporte) enviou uma equipe especializada para apurar as causas do acidente. Os investigadores devem analisar dados de voo, condições meteorológicas e manutenção da aeronave.

O time Paul Bennet Airshows é conhecido por apresentações acrobáticas com manobras arriscadas e neste ano contava com a participação de Jett Bennet, de 19 anos, considerado o mais jovem piloto acrobático da Austrália.