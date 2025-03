Qual a renda necessária para financiar imóvel de R$ 500 mil?

Quem sonha em comprar um imóvel para chamar de lar precisa sentar para fazer as contas do orçamento doméstico e calcular se as prestações de um financiamento imobiliário vão caber no bolso. O primeiro ponto é entender qual é a renda necessária para financiar um imóvel.

Qual o limite da renda?

As parcelas das prestações não podem comprometer mais que 30% da renda familiar. Com a alta dos juros e as mudanças de regras para concessão de crédito imobiliário na Caixa, as parcelas estão mais caras e as famílias estão tendo acesso a financiamentos menores.

Também é preciso ter pelo menos 20% do valor do imóvel para dar entrada. A exigência de entrada varia entre os bancos e os tipos de financiamento. O mais comum é exigir pelo menos 20%, mas algumas instituições permitem valores menores, como 5% ou 10%, especialmente em programas habitacionais, de acordo com Oliveira.

Além da renda e do valor de entrada, os bancos consideram o histórico de crédito, a estabilidade no emprego e a capacidade de pagamento. Segundo Carlos Eduardo Oliveira Jr., conselheiro do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo), esse conjunto de fatores poderá determinar o valor do crédito concedido e o tempo de financiamento.

Idade pode pesar na concessão do crédito. Quanto mais tempo de vida para pagar o financiamento, maior o prazo de pagamento de parcelas. "No caso de clientes idosos, algumas instituições podem exigir uma entrada maior para reduzir o prazo de financiamento e diminuir o risco de inadimplência", diz Oliveira.

Quanto preciso ter para financiar imóvel de R$ 500 mil?

Este valor está contido na faixa de preços de 21% de novos imóveis vendidos na capital paulista, que inclui valores de R$ 350 mil a R$ 700 mil, segundo a PMI (Pesquisa de Mercado Imobiliário) do Secovi-SP, o sindicato do mercado imobiliário. Como saber se minha renda dá para financiar um imóvel nesse valor?

É preciso reservar uma entrada. Para financiar um imóvel de R$ 500 mil, primeiro será preciso ter 20% do valor para dar de entrada, o que equivale a R$ 100 mil. Essa é a média do que as instituições financeiras pedem para liberar o financiamento, mas a porcentagem mínima de entrada pode variar entre os bancos.

Será preciso ter renda familiar entre R$ 10,7 mil e R$ 14,7 mil, conforme o sistema de financiamento. O valor foi calculado por Oliveira e Carol Borges, head e analista de FIIs da EQI Research. Eles consideraram as parcelas médias de um financiamento de 80% do valor do imóvel (com 20% de entrada para imóvel de R$ 500 mil, restaria R$ 400 mil para financiar.

Tabela Price: Parcela inicial de R$ 3.210, exigindo renda mínima de R$ 10.700.

SAC (Sistema de Amortização Constante): Parcela inicial de R$ 4.410, exigindo renda mínima de R$ 14.700.

A variação ocorre devido à forma como os juros são calculados em cada sistema. O SAC tem prestações iniciais maiores, mas que diminuem ao longo do tempo. Este sistema é mais vantajoso para quem quer abater as parcelas, pagando mais em determinados períodos. Já a Tabela Price tem parcelas constantes, sem redução de valor ao fim do contrato. Também é possível abater as parcelas, mas isso vai reduzir o tempo de pagamento e não os juros.

Média de juros do mercado está entre 9% e 11%. "Com a elevação da Selic, os bancos aumentam as taxas cobradas nos financiamentos imobiliários porque grande parte do crédito imobiliário vem de recursos da poupança e do mercado financeiro, que acompanham a taxa de juros, refletindo o custo de captação e o risco", afirma Borges. Com isso, as parcelas dos financiamentos sobem, tornando a compra de imóveis a prazo mais onerosa para os consumidores.

Como comprovar renda?

Quem é CLT pode apresentar o holerite e extratos bancários. Esses documentos vão comprovar a saúde financeira de quem quer contratar o financiamento.

Autônomos podem comprar renda com a declaração do IR, pró-labore, extratos bancários e faturamento da empresa. Se o empresário recebe bônus ou retiradas adicionais, deve apresentar documentação contábil e extratos que comprovem a movimentação financeira, explica Oliveira.

Dá para juntar renda com marido, esposa, pais, irmãos, mas há riscos. Oliveira alerta que este compromisso financeiro deve estar claro para todos, porque todo mundo terá responsabilidade sobre o pagamento. "A renda conjunta pode ser considerada, mas todos os envolvidos devem ter responsabilidades claras sobre o financiamento. É importante ter um planejamento financeiro sólido para evitar problemas futuros", afirma o conselheiro do Corecon-SP.

Que tipo de imóvel dá para comprar com R$ 500 mil?

Dá para comprar um imóvel de cerca de 45 m². A estimativa foi feita considerando o valor médio do metro quadrado no país, que é de R$ 9.130 segundo o índice FipeZap. Dividindo esse valor por R$ 500 mil chegamos à metragem total.

As características do imóvel e o valor de mercado podem mudar conforme a conservação, localização, e outros atrativos. Imóveis mais distantes do centro têm cotação menor. Outros mais próximos de serviços e transporte público ou grandes vias podem se valorizar.

Confira, abaixo, o preço médio do metro quadrado, conforme o índice FipeZap.

Preço médio do m²: R$ 9.130

Imóveis de 1 dorm: R$ 10.954/m²

Imóveis de 2 dorm: R$ 8.236/m²

Preço médio do metro quadrado por capitais:

Florianópolis: R$ 11.971/m²

São Paulo: R$ 11.472/m²

Curitiba: R$ 10.831/m²

Rio de Janeiro: R$ 10.379/m²

Belo Horizonte: R$ 9.715/m²

Brasília: R$ 9.608/m²);

Maceió: R$ 9.379/m²);

Fortaleza: R$ 8.105/m²

Recife: R$ 8.082/m²

Goiânia: R$ 7.974/m²

São Luís: R$ 7.725/m²

Belém: R$ 7.617/m²

Porto Alegre: R$ 7.204/m²

João Pessoa: R$ 7.183/m²);

Salvador: R$ 7.116/m²

Manaus: R$ 6.980/m²

Cuiabá: R$ 6.545/m²

Campo Grande: R$ 6.235/m²

Natal: R$ 5.690/m²

Teresina: R$ 5.585/m²

Aracaju: R$ 5.112/m²