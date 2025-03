Produção global da Toyota sobe pelo 2º mês em fevereiro com vendas sólidas no Japão

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota Motor disse nesta sexta-feira que sua produção global aumentou pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, impulsionada pela maior fabricação e pelas vendas mais fortes no Japão, após se recuperar de um escândalo doméstico de certificação do ano passado.

A produção global da maior montadora do mundo aumentou 6% em fevereiro, para 779.790 veículos, na comparação anual, com a produção no Japão aumentando 16% e a de outros países crescendo menos de 1%.

Na América do Norte a produção da Toyota caiu 1%, enquanto as remessas de carros do Japão para seu maior mercado, os Estados Unidos, também cederam 1%.

A receita global da empresa cresceu 6% no mês passado, apoiada por aumento de 28% nas vendas no Japão e de 2% no exterior.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma tarifa de 25% sobre carros e caminhões leves importados, que entrará em vigor em 3 de abril.

As políticas comerciais de Trump geraram incerteza em todo o mundo, com investidores preocupados com possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e redução de investimentos, além da ameaça iminente de inflação colocando em risco o crescimento econômico global.

Na América do Norte as vendas da Toyota caíram 7%, embora a empresa tenha atribuído o declínio ao menor número de dias de operação e à escassez de estoque de híbridos e outros veículos, ao mesmo tempo em que observou que a demanda por seus carros permaneceu forte.

Os números de produção e vendas incluem a marca de luxo Lexus.

(Reportagem de Daniel Leussink)