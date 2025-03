Grande e potente: por que liquidificador da Oster é um dos mais vendidos

O liquidificador Oster tem chamado a atenção dos consumidores. Só no último mês, mais de 5.000 unidades foram vendidas na Amazon, e o produto já acumula mais de 33 mil avaliações, sendo o segundo mais vendido da categoria.

Mas o que esse modelo oferece? O Guia de Compras UOL analisou as principais características do aparelho, além dos elogios e reclamações de quem já comprou.

O que diz o fabricante

Potentencia de 1400 W

15 velocidades e função pulsar

Jarra antimicrobiana, que inibe a proliferação de micro-organismos

Capacidade da jarra: 3,2 litros

Tampa com medidor de 100 ml para facilitar receitas

O que diz quem comprou

Muitos consumidores destacaram a potência do liquidificador. Além do bom custo-benefício.

Eu já conhecia a marca e o modelo. É um liquidificador maravilhoso, com design perfeito e uma super potência. Podem comprar sem medo de errar. Já tinha comprado dele para presentear. Agora resolvi comprar o meu. Roseli

Muito bom, além de ter um tamanho enorme na capacidade do copo, tem muita força, fiz várias batidas com frutas congeladas e tritura muito bem e rapidamente. Só achei um pouco barulhento, mas acredito que deve ser por conta da potência. Gicely.

Funciona super bem, tem um volume bem grande, o que, para fazer conteúdos grandes, é ótimo. Para bater quantias pequenas, já não é tão bom, pois como ele tem uma base grande, acaba não batendo perfeitamente, mas também funciona. Super recomendo. Antônio.

Pontos de atenção

Algumas pessoas reclamaram do fio ser um pouco curto e do barulho na hora de bater os alimentos.

O comprimento do cabo de alimentação me decepcionou um pouco. Ele é curto e limita como posso usar o liquidificador na cozinha. Dressinha

O liquidificador é bom. A única coisa de ponto negativo é o quesito das lâminas e que o encaixe do copo com o motor não é bem travado, não tem trava de segurança, e ele fica a todo tempo querendo sair do motor e isso é ruim. Deveriam presta mais atenção a isso, pois é um fator de risco para os consumidores em geral. Jamile.

Frustrada com a compra. Liquidificador extremamente frágil, as lâminas quase não trituram, posso lavar sem me preocupar, nada afiadas. Se deixar bater sem segurar o copo pula e estraga. Já no primeiro uso quase quebrou. Regiane Menezes

