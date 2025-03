PIB do Reino Unido cresce 0,1% no 4º trimestre e encerra 2024 com alta de 1,1%

São Paulo 28/03/2025 07h14 O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, pela sigla em inglês). O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 1,5% entre outubro e dezembro, um pouco maior do que o cálculo inicial, de 1,4%. Em todo o ano de 2024, a economia do Reino Unido mostrou crescimento de 1,1%, também acima da leitura original, de 0,9%, e ganhando força ante o avanço de 0,4% de 2023, informou o ONS.