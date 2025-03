Testamos: kit nutrição da Pantene 'desmaia o cabelo' por menos de R$ 60

O Kit Nutrição da Pantene, com xampu, condicionador e máscara, oferece uma abordagem completa para quem busca cabelos mais saudáveis, nutridos e com brilho.

A sensação que fica é de "cabelo desmaiado", sabe? Testei os três produtos e o resultado foi incrível. E o melhor, tem um preço super acessível: os três produtos custaram menos de R$ 60. A seguir conto o que mais gostei e o que poderia ser melhor em cada um deles.

Xampu: menos oleosidade e mais fescor

O xampu PRO-V é o primeiro passo da linha. Sua fórmula contém extrato de bambu, conhecido por suas propriedades fortificantes, e previne a quebra, deixando os cabelos mais resistentes.

O que gostei

Reduz a oleosidade. Desde que parei o anticoncepcional, meu cabelo estava excessivamente oleoso. Era lavar e já sentir os fios pesados. O xampu foi o primeiro produto da marca que usei e, simplesmente, amei. Foram necessárias duas passadas com enxágue para deixar a raiz bem soltinha. A sensação de cabelo limpo e leve é imediata.

Frescor. O couro cabeludo sente um frescor imediato pós-uso. Nos dias de calor ajuda bastante.

Pontos de atenção

Pouca espuma. Quem prefere produtos que fazem muita espuma, pode não gostar muito desse xampu. É necessário muito produto para que a espuma surja.

Sem cheiro. Senti falta de um aroma mais agradável, que fixe no cabelo. Um cheirinho de banho tomado, sabe? O produto não entrega isso.

Redução de queda de cabelo. Entendo que o uso deve ser prolongado para ser perceptível a queda de cabelo, como a marca promete. Estou em uso há um mês e ainda não senti diferença. Vou continuar usando.

Condicionador: sensação de 'fios desmaiados'

O condicionador deixa o cabelo mais macio, sedoso e com brilho radiante.

O que gostei

Hidratação. Este é o meu favorito do kit e o mais popular. Ele hidrata tanto que chega a funcionar como uma máscara.

Sensorial agradável. A textura é firme e o produto se espalha facilmente pelo cabelo. Ao aplicar, a sensação é de que os fios "desmaiam".

Reduz volume. Quem tem cabelo volumoso pode gostar bastante, como é o meu caso. Ele realmente ajuda a reduzir o volume e faz uma grande diferença.

Ponto de atenção

Tempo precisa ser respeitado. É importante não deixar por mais tempo do que o recomendado, já que, se for deixado por mais de 3 minutos, o cabelo pode ficar extremamente pesado, com a sensação de que ainda há produto nos fios.

Máscara capilar: cheiro de produto caro

A máscara capilar contribui para a regeneração dos fios danificados. A marca indica aplicar a máscara uma ou duas vezes por semana.

O que eu gostei

Cheiro de produto caro. Este foi o produto que menos gostei do kit, mas isso não significa que seja ruim. O cheiro é agradável e as partículas na fórmula tornam a experiência mais interessante. Parece produto caro.

Pontos de atenção

Máscara rala. A máscara é quase líquida, o que transmite a sensação de que não está hidratando o suficiente.

Muito tempo para ter efeito. A marca recomenda que o produto fique por até 40 minutos nos cabelos, mas, para quem precisa de praticidade, esse tempo pode ser um inconveniente. O preço é atrativo, especialmente quando comparado a outras marcas, e pode ser mais adequado para quem tem cabelos mais finos e menos volumosos.

Para quem é indicado

O kit da Pantene oferece uma excelente relação custo-benefício. A combinação de produtos acessíveis e eficazes é ideal para quem busca um tratamento capilar completo e de qualidade. Se você tem cabelos oleosos ou volumosos, esse kit pode ser a solução perfeita para o seu dia a dia. Além disso, a sensação de fios macios, com brilho e mais nutridos é garantida.

No entanto, a máscara capilar pode não ser tão indicada para quem precisa de resultados rápidos e práticos. No geral, a linha cumpre o que promete e é uma ótima opção para quem quer cuidar dos fios sem gastar muito.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.