Osasuna contesta jogo contra Barça por suposta escalação irregular de Iñigo Martínez

O Osasuna anunciou, nesta sexta-feira (28), que contestou o jogo de quinta-feira contra o Barcelona, em que foi derrotado por 3 a 0, em um duelo adiado correspondente à 27ª rodada de LaLiga, devido a uma suposta escalação irregular do zagueiro Iñigo Martínez.

"A entidade entende que a participação do futebolista Iñigo Martínez no jogo de ontem (quinta-feira) violou o artigo 5º do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da Fifa, que especifica que um jogador que não integre o plantel por motivos médicos, ou o abandone, não poderá disputar jogos com o seu clube durante os cinco dias corridos seguintes ao final do período internacional", afirma o clube de Pamplona.

O zagueiro do Barça foi convocado pela seleção espanhola para as quartas de final da Liga das Nações, mas não chegou a se juntar ao elenco de 'La Roja' devido a problemas no joelho direito.

A Federação Espanhola também cortou Marc Casadó e Bryan Zaragoza por motivos médicos, embora apenas este último tenha se apresentado em Madri para fazer exames médicos.

"O Osasuna entende que este caso não pode ser abrangido por nenhuma situação excepcional que torne o Regulamento da Fifa não aplicável", indicou.

O clube concluiu que "Iñigo Martínez, cuja ausência da seleção espanhola se limitou a uma licença médica, não estava apto para disputar o jogo de ontem de acordo com o disposto no Regulamento da Fifa".

O Comitê de Competição será responsável por analisar o caso e tomar a decisão final a esse respeito. A partida Barcelona-Osasuna teve que ser adiada devido à morte repentina do médico da equipe catalã, Carles Miñarro, no dia 8 de março.

