7 erros que todo iniciante de academia comete e como ficar longe deles

Tomar relaxante muscular depois do treino, exagerar no levantamento do peso e não se alimentar corretamente antes do exercício estão entre os erros mais comuns de quem está começando na academia.

Para não colocar sua saúde em risco e tirar o melhor proveito do seu treino, veja a seguir sete falhas e o que fazer para ficar longe delas.

1. Treinar demais

A animação para começar a se exercitar pode levar algumas pessoas a exagerar nos treinos, dedicando de 1h30 a 2 horas por dia, mesmo sem terem experiência anterior. Isso pode causar dores musculares muito intensas na semana seguinte, dificultando a continuidade dos exercícios e, em alguns casos, levando o iniciante a desistir.

Para evitar isso, é recomendado começar com treinos de 45 minutos a 1 hora, divididos assim:

5 a 10 minutos de aquecimento;

45 minutos de musculação;

5 a 10 minutos de exercícios aeróbicos.

Além disso, é sempre melhor contar com a ajuda de um profissional de educação física para adaptar os treinos às suas necessidades e evitar lesões ou desistências. Faça tudo no seu ritmo e respeite os limites do corpo.

2. Não ter consistência

O grande segredo para evoluir nos treinos aeróbicos ou de musculação é a regularidade. Treinar apenas 20 minutos por dia, por exemplo, é melhor do que ficar várias horas na academia em um dia só.

Seu corpo e a sua saúde não vão ser construídos da noite para o dia, é preciso treinar com regularidade.

3. Achar que o único jeito de ganhar massa muscular é "dando susto no músculo"

Imagem: iStock

Quando você pratica exercícios de força, como levantamento de peso, os músculos sofrem pequenas lesões. Durante a recuperação dessas lesões, eles se tornam mais fortes e resistentes.

No entanto, se você fizer sempre os mesmos exercícios com a mesma intensidade, os músculos podem se adaptar à rotina, o que pode reduzir o crescimento muscular. Por isso, é importante variar os exercícios, o peso e a intensidade. Não é necessário "dar um susto no músculo", como se costuma dizer. O segredo está na progressão constante e na adaptação gradual.

Você pode começar caminhando 10 minutos, por exemplo, e na semana seguinte aumentar para 12, com uma velocidade diferente, e assim por diante. Esse processo contínuo de ajuste ajuda a obter os melhores resultados para sua atividade física.

4. Não se alimentar direito

O papel do nutricionista é orientar você em direção ao seu objetivo, seja ele emagrecimento ou ganho de massa muscular, e criar um plano alimentar personalizado. Não é aconselhável copiar a dieta de outra pessoa ou treinar em jejum ou mal alimentado para queimar mais calorias.

5. Tomar relaxante muscular depois do treino

Imagem: iStock

Sentir um pouco de dor muscular após o treino é normal, especialmente quando você começa um novo tipo de exercício ou aumenta a intensidade dos treinos. Porém, se a dor for tão forte a ponto de atrapalhar suas atividades do dia a dia, é sinal de que houve exagero no treinamento, o que não é ideal.

Nesses casos, tomar relaxante muscular não é a melhor solução. Esses medicamentos podem interferir no processo natural de adaptação do corpo, que é importante para evitar dores e melhorar o desempenho nos treinos futuros.

O mais eficiente é ajustar a intensidade dos treinos para evitar dores exageradas, em vez de tentar aliviar o desconforto com remédios.

6. Exagerar no levantamento de peso

Diversos estudos mostram que trabalhar com cargas muito leves não dá resultado tão efetivo. Mas, se a pessoa não progredir da forma correta e já começar com muito peso, a tendência é não fazer o movimento correto, e a probabilidade de lesões é maior.

O treinamento excessivamente intenso sem a devida preparação e recuperação também pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e aumentar o risco de problemas cardíacos, especialmente se você já tiver condições médicas preexistentes. Para cada objetivo e perfil do aluno, haverá uma carga ideal que deve ir crescendo aos poucos.

7. Tomar suplementos sem orientação de um profissional

Nem todo mundo que treina precisa usar suplementos alimentares. A necessidade varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como objetivos de treino, dieta, restrições alimentares e estado geral de saúde.

Suplementos podem ser caros, e o uso inadequado ou sem necessidade pode ser um desperdício de dinheiro. Muitas vezes, uma dieta equilibrada já é suficiente para atender às necessidades nutricionais.

Se você está considerando usar suplementos, o ideal é discutir isso com um nutricionista, que pode orientar sobre o que realmente é necessário para o seu caso.

*Com informações de reportagem publicada em 31/10/2023