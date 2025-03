Minério de ferro registra ganho semanal com demanda chinesa resiliente

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira em meio a preocupações crescentes com a guerra comercial, mas fecharam com ganho na base semanal, sustentados pelo fortalecimento da demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,19%, a 785,5 iuanes (US$108,13) a tonelada. O contrato ganhou 3,09% até agora nesta semana.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura recuava 0,14%, a US$103,35 a tonelada, ganhando 3,44% nesta semana até agora.

A produção de metais quentes registrou aumento de 10.200 toneladas em março, para 2,3728 milhões de toneladas mês a mês, enquanto o consumo diário de minério importado subiu 13.200 toneladas no mês, informou a corretora Everbright Futures.

A produção de metal quente é normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro.

Houve melhora sazonal na demanda downstream, disse a corretora Galaxy Futures, acrescentando que a demanda para reposição de minério de ferro se manterá no curto prazo.

Na quinta-feira, o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, prometeu medidas de apoio mais fortes para a economia, conforme os formuladores de políticas chineses tentam amenizar o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump anunciou nesta semana uma tarifa de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir da próxima semana, fazendo com que as ações das montadoras asiáticas perdessem cerca de US$16,5 bilhões em valor.

Os EUA planejam impor tarifas recíprocas abrangentes sobre vários parceiros comerciais em 2 de abril.

(Reportagem de Michele Pek)