Mineradora submarina pede permissão aos EUA para operar ante falta de regulação internacional

The Metals Company (TMC), pioneira no desenvolvimento da mineração submarina, anunciou que solicitará autorização dos Estados Unidos para explorar comercialmente minerais em alto-mar, um anúncio surpreendente que o Greenpeace chamou de tentativa "patética" de contornar as discussões multilaterais.

Depois de investir "mais de 500 milhões de dólares" (2,88 bilhões de reais) nos últimos dez anos para explorar e avaliar os cobiçados recursos em diversas áreas do Pacífico, "estamos prontos" para a fase industrial, declarou na quinta-feira o diretor-geral da empresa canadense, Gerard Barron.

"Fizemos o possível para minimizar o impacto ambiental", afirmou, negando acusações de cientistas e ONGs ambientais de que o projeto representa uma ameaça aos ecossistemas marinhos.

"O que precisamos é de uma revisão justa e de um regulador disposto a se envolver", acrescentou, apontando para as "repetidas falhas" da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), que até agora não conseguiu adotar um código que regule a exploração do subsolo em águas internacionais.

A IAMF, órgão autônomo criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), negocia essa regulamentação há mais de dez anos.

A atual sessão do Conselho em Kingston, capital da Jamaica, não obteve nenhum progresso após duas semanas de reuniões que terminam nesta sexta-feira.

A empresa canadense, através de sua subsidiária TMC USA, planeja enviar um pedido de licença à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) no segundo trimestre, valendo-se de uma lei americana de 1980.

Para o Greenpeace, trata-se de "outra manobra patética da TMC" e "um tapa na cara da cooperação internacional".

"Esta ação perpetua a perigosa corrida por recursos, cujas consequências desastrosas vemos em todo o mundo. O Pacífico não é um imóvel para ser comprado, vendido ou roubado", disse à AFP Louisa Casson, do Greenpeace em Kingston.

