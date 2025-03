Governo Lula assina aumento de 9% no salário de militares; veja os valores

O governo Lula assinou hoje o aumento no soldo dos militares do Exército, da Aeronáutica e da Marinha.

O que aconteceu

O reajuste de 9% será feito em dois momentos. O primeiro, de 4,5%, vale a partir de 1º de abril deste ano. O segundo começa em 1º de janeiro do ano que vem. Ele vale somente para o soldo, a remuneração básica dos militares. Mas os vencimentos totais que eles recebem podem incluir diversas outras formas de pagamento, como gratificações.

O aumento foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A Medida Provisória que concede o reajuste foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB).

O maior soldo, hoje de R$ 13.471, chegará a R$ 14.711 em 2026. O valor será pago aos almirantes de esquadra, generais do Exército e aos tenentes-brigadeiros, patentes mais altas das Forças Armadas. Em abril, eles receberão R$ 14.077.

A remuneração básica dos cargos mais baixos passará de R$ 1.078 para R$ 1.177 no próximo ano. Trata-se do soldo de recrutas, soldados, soldados-recrutas, marinheiros-recrutas, soldados de segunda classe, soldados-clarim e corneteiros de terceira classe). Eles receberão R$ 1.127 em abril.

Veja como ficarão os salários dos militares:

Imagem: Reprodução/DOU

O último reajuste dos militares havia sido no governo Dilma Rousseff, em 2015. Na época, a então presidente enviou ao Congresso um projeto de lei com aumento de 25%, dividido em quatro parcelas, até 2019. O Congresso aprovou a proposta em 2016, já na gestão Michel Temer (MDB), após o impeachment da petista.

Em 2023, no entanto, militares também ganharam aumento com a reestruturação de carreiras. Na reforma do sistema previdenciário das Forças Armadas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu aumento em quatro parcelas, a partir de 2020, com aumento de até 150% nas gratificações, segundo técnicos do governo.

O impacto do reajuste deste ano nas contas públicas é de R$ 3 bilhões. A estimativa está na Lei Orçamentária Anual de 2025.