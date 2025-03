Lula assina reajuste de 9% para militares das Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira, 28, uma medida provisória que estabelece um reajuste de 9% no soldo dos militares das Forças Armadas. O aumento, que era cobrado pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica desde o início da gestão do petista, será concedido de forma escalonada.

A partir de terça-feira, 1°, os militares vão ter um acréscimo de 4,5% no soldo. Os outros 4,5% serão acrescidos a partir do primeiro dia do ano de 2026. Os valores foram publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Em 2019, ocorreu a aprovação da Reforma da Previdência e uma reestruturação das carreiras das Forças Armadas. Desde então, os militares passaram a se queixar que, enquanto a contribuição previdenciária aumentou, os valores dos soldos se mantiveram.

Outro argumento foi a assinatura de uma medida provisória, em setembro de 2023, onde Lula reajustou também em 9% os salários e as aposentadorias dos funcionários públicos federais. A cúpula das Forças Armadas, então, solicitou a mesma medida, a fim de garantir a isonomia entre civis e militares.

Em agosto de 2023, o ministro da Defesa, José Múcio, encaminhou a Lula o pedido de 9% de reajuste. Os militares também enviaram para Múcio estudos que recomendavam o aumento de 20% a 25% do soldo.

As patentes que recebem os soldos mais altos são almirante-de-esquadra, general e tenente-brigadeiro. Atualmente, eles recebem R$ 13.471. A partir de terça, o valor será de R$ 14.077. No próximo ano, passará a ser R$ 14.711. Além do soldo, os militares recebem gratificações e adicionais que fazem a remuneração bruta ultrapassar R$ 35 mil.