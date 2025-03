Julius Baer anuncia conclusão da venda das operações no Brasil para o BTG Pactual

O grupo suíço Julius Baer anunciou nesta sexta-feira, 28, a conclusão da venda de 100% da operação no Brasil para o BTG Pactual. O negócio foi fechado no começo de janeiro por R$ 615 milhões, em dinheiro.

O foco do Julius Baer no Brasil era a gestão de fortunas. Com o encerramento da operação, o BTG adiciona cerca de R$ 60 bilhões a mais em patrimônio desse público, o mais disputado pelos bancos no mercado, por ter mais recursos para aplicar, no Brasil e no exterior.

"O Julius Baer continuará atendendo clientes brasileiros a partir de outros locais e, como tal, permanece comprometido com seu negócio internacional no Brasil e suas atividades de gestão de patrimônio mais amplas na América Latina", afirma comunicado do grupo suíço nesta sexta-feira.

Mais cedo, o BTG também informou a conclusão da compra, que se deu "após o cumprimento das condições precedentes aplicáveis à operação". O banco adquiriu 100% do capital social da Julius Baer Brasil.

O processo de venda da operação brasileira do Julius Baer foi rápido. Começou em novembro de 2024, tocado pelo Goldman Sachs, e já na primeira semana de janeiro de 2025 o BTG assinou o contrato para levar a unidade. A operação atraiu o interesse de quase todas as gestoras e bancos que operam com gestão de fortunas.