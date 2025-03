Israel atinge prédio nos subúrbios do sul de Beirute, o primeiro desde a trégua

Por Laila Bassam e Jana Choukeir e Tala Ramadan

(Reuters) - A Força Aérea de Israel realizou um grande ataque a um prédio nos subúrbios do sul da capital libanesa na sexta-feira, segundo um repórter da Reuters, o primeiro bombardeio pesado no local desde que um acordo de trégua em novembro pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah.

Os militares de Israel disseram que atingiram uma instalação de armazenamento de drones na área pertencente ao grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O ataque, que foi ouvido em toda Beirute e produziu uma grande coluna de fumaça preta, seguiu-se a uma ordem de retirada dada pelos militares israelenses para a vizinhança e três ataques menores de drones direcionados ao prédio, com a intenção de serem tiros de advertência, disseram fontes de segurança à Reuters.

A ordem de retirada deixou os moradores da área em pânico, correndo para fugir a pé enquanto o tráfego entupia as ruas fora da área, disseram os repórteres da Reuters na região.

Os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah conhecido como Dahiyeh, foram atingidos no ano passado por ataques israelenses que mataram muitos dos principais líderes do grupo, incluindo seu poderoso chefe Sayyed Hassan Nasrallah em um ataque aéreo em setembro.

Uma trégua intermediada pelos Estados Unidos em novembro pôs fim aos combates e determinou que o sul do Líbano ficasse livre de combatentes e armas do Hezbollah, que as tropas libanesas fossem enviadas para a área e que as tropas terrestres israelenses se retirassem da zona.

Mas a trégua foi abalada na última semana por dois casos de disparos vindos do sul do Líbano -- vários foguetes disparados em 22 de março e outro conjunto disparado na manhã de sexta-feira.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o governo libanês tinha responsabilidade direta pelo ataque e afirmou que, enquanto não houver paz na Galileia, "também não haverá paz em Beirute".

Os ministros israelenses prometeram garantir que as dezenas de milhares de israelenses que deixaram suas casas nas áreas de fronteira quando o Hezbollah começou a bombardear a área em 2023 pudessem retornar em segurança.

Porém, com mais unidades israelenses posicionadas em torno de Gaza, onde um cessar-fogo separado também foi interrompido, não ficou claro se Israel estava preparado para qualquer intervenção mais ampla.

O Hezbollah negou vínculos com qualquer um dos ataques. Nenhum outro grupo reivindicou a responsabilidade.

Mas a declaração de Israel confirmando seu ataque a Dahiyeh disse que o disparo de foguetes na manhã de sexta-feira "constitui uma violação flagrante dos entendimentos entre Israel e o Líbano e uma ameaça direta aos cidadãos do Estado de Israel".

Acrescentou que o Estado libanês tem a responsabilidade de manter o acordo.

Israel também bombardeou alvos do Hezbollah no sul do Líbano na sexta-feira, depois de interceptar os disparos de foguetes, disseram os militares israelenses.

Israel prometeu uma resposta enérgica a qualquer ameaça à sua segurança, provocando temores de que o conflito do ano passado -- que deslocou mais de 1,3 milhão de pessoas no Líbano e destruiu grande parte do sul do país -- possa ser retomado.

O presidente libanês, Joseph Aoun, em Paris para se encontrar com seu colega francês Emmanuel Macron, disse em uma declaração por escrito da França que o ônus está na comunidade internacional para "pôr um fim a esses ataques e forçar Israel a cumprir o acordo, assim como o Líbano está comprometido com ele".

A Coordenadora Especial das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, disse que a troca de ataques na fronteira sul na sexta-feira foi "profundamente preocupante".

"Qualquer troca de ataques é um número excessivo. Um retorno ao conflito mais amplo no Líbano seria devastador para os civis de ambos os lados da Linha Azul e deve ser evitado a todo custo", disse ela em uma declaração por escrito.