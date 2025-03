Destroços, desespero e feridos: veja fotos e vídeos do terremoto na Ásia

O terremoto de magnitude 7,7 com epicentro em Mianmar que foi sentido em outros países asiáticos hoje deixou ao menos oito pessoas mortas.

O que aconteceu

Epicentro do terremoto ocorreu perto de Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, por volta das 12h50 no horário local (3h20 em Brasília). Doze minutos depois, um tremor secundário de magnitude 6,4 foi registrado na mesma região.

Mulheres se desesperam após terremoto em Mianmar Imagem: Sebastien BERGER / AFP

Ponto do tremor, a 10 km de profundidade, é considerado raso pelas autoridades, o que pode ter contribuído com a gravidade do fenômeno. No país do epicentro, ao menos cinco pessoas morreram: três delas estavam em uma mesquita que desabou parcialmente em Taungoo e outras duas em um hotel que caiu em Aung Ban.

Homem é resgatado de escombros de prédio em construção em Bangkok, na Tailândia Imagem: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Primeiras fotos após o tremor mostram desespero de testemunhas e trabalhos de socorristas. Em Bangkok, um prédio de 30 andares em construção caiu e ao menos três pessoas morreram. Cinquenta trabalhadores ficaram feridos e autoridades procuram por sobreviventes sob os escombros.

Médicos transportam pessoas feridas para hospitais em Naypyidaw, no Miamar Imagem: Sai Aung MAIN / AFP

Outros edifícios precisaram ser evacuados por risco aos moradores e trabalhadores. Algumas das imagens mostram pessoas sendo retiradas dos escombros por equipes médicas. Não há clareza sobre quantas pessoas podem estar feridas e o número de mortos pode subir.

Rua de Naypyidaw, capital do Miamar, ficou rachada após terremoto de grandes proporções Imagem: Sai Aung MAIN / AFP

Em Mianmar, uma rua chegou a ficar rachada com o impacto do terremoto. O país declarou estado de emergência em seis regiões e pediu ajuda internacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que o país está de prontidão para "oferecer toda a assistência" necessária.

Carros passam por uma estrada danificada em Naypyidaw em 28 de março de 2025, após um terremoto no centro de Mianmar. Um forte terremoto abalou o centro de Mianmar em 28 de março Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

Pessoas sentadas na rua aguardam notícias após terremoto em Miamar Imagem: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Departamento de emergência de hospital em Naypyidaw desabou parcialmente após terremoto no Mianmar Imagem: Sebastien BERGER / AFP