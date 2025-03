Imagens de satélite mostram bombardeiros chineses no Mar da China Meridional

Por Greg Torode

HONG KONG (Reuters) - A China enviou dois bombardeiros H-6 de longo alcance ao redor do atol de Scarborough Shoal esta semana, na mais recente iniciativa de Pequim para afirmar sua soberania sobre a área altamente disputada no Mar da China Meridional, mostraram imagens de satélite obtidas pela Reuters.

A ação, que não foi divulgada pela China, ocorreu antes da visita do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, às Filipinas, que também reivindica o banco de areia que fica dentro de sua zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas.

O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters sobre a escala da mobilização ou se ela foi programada para coincidir com a viagem de Hegseth.

Autoridades do Conselho de Segurança Nacional das Filipinas e do exército não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Durante uma visita a Manila nesta sexta-feira, Hegseth reafirmou o "compromisso inabalável" dos Estados Unidos com seu tratado de defesa mútua com as Filipinas, dizendo que as ações da China tornaram a dissuasão necessária no Mar da China Meridional.

As imagens de segunda-feira tiradas pela Maxar Technologies mostram duas aeronaves a leste de Scarborough Shoal, que a China chama de "Huangyan Dao".

Nos últimos anos, embarcações da guarda costeira chinesa têm entrado em confronto frequente com pescadores filipinos perto da foz do atol, que a China tentou bloquear algumas vezes desde que assumiu o controle de fato do banco de areia, em 2012.

No mês passado, a guarda costeira das Filipinas acusou a marinha chinesa de realizar manobras de voo perigosas nas proximidades.

Um tribunal de arbitragem internacional em Haia decidiu em 2016 que as alegações da China não tinham base legal, mas Pequim rejeitou a decisão.

Em um e-mail à Reuters, a Maxar disse que as aeronaves nas imagens eram bombardeiros H-6, acrescentando que "cores do arco-íris" próximas a elas surgiram quando imagens de satélite de objetos em movimento rápido foram processadas.

No entanto, analistas de segurança regionais disseram que é improvável que o momento dos voos tenha sido acidental.

Pequim estava enviando "um sinal de que a China tem um exército sofisticado", disse Peter Layton, do Griffith Asia Institute da Austrália.

"A segunda mensagem dos bombardeiros pode ser que vocês (os Estados Unidos) têm potencial para ataques de longo alcance; nós também temos, e em maior quantidade. Claramente não é coincidência", acrescentou.

Adidos militares regionais dizem que a China gradualmente intensificou o envio de bombardeiros H-6 para o Mar da China Meridional, à medida que sua presença militar cresceu, começando com pousos em pistas aperfeiçoadas nas disputadas ilhas Paracel em 2018.

O H-6, movido a jato, é baseado em um projeto da era soviética, mas foi modernizado para transportar uma série de mísseis de cruzeiro antinavio e de ataque terrestre. Alguns são capazes de lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares.

(Reportagem de Greg Torode em Hong Kong; reportagem adicional de Karen Lema em Manila e Gerry Doyle em Cingapura e na redação de Pequim)