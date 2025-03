Ibovespa recua com realização de lucros após renovar máxima em cerca de seis meses

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, reflexo de realização de lucros, após fechar na véspera em uma máxima em cerca de seis meses, acima dos 133 mil pontos, com as ações da Eletrobras entre os destaques negativos nesta sessão após indicações da União para o conselho de administração da elétrica.

Por volta de 10h50, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,35%, a 132.688,07 pontos. O volume financeiro somava R$2 bilhões.

Até a véspera, o Ibovespa acumulava em março uma valorização de mais de 8%, enquanto no ano avançava quase 11%, em movimento apoiado pelo fluxo de capital externo, na esteira de um movimento global de rotação de recursos, que tem favorecido mercados emergentes, como é o caso do Brasil.

Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta e mostra sinais de que quer subir. "Superando a máxima deixada em 133.900 pontos, o mercado ganhará uma nova janela de alta em busca da máxima histórica em 137.469 pontos", afirmaram no relatório Diário do Grafista.

Do lado da baixa, de acordo com os analistas, o índice encontra suporte inicial em 130.600 pontos.

DESTAQUES

- ELETROBRAS ON recuava 1,44% e ELETROBRAS PNB caía 1,5%, após o companhia, privatizada em 2022, confirmar nesta sexta-feira ter recebido as indicações do governo de Silas Rondeau, Maurício Tolmasquim e Nelson Hubner para o conselho de administração e de Guido Mantega para o conselho fiscal da elétrica.

- VAMOS ON caía 4,27%, reflexo de realização de lucros, após forte valorização desde o começo do mês, com a alta acumulada em março até a véspera superando 35%. No mesmo contexto, MAGAZINE LUIZA ON perdia 1,93%, após somar até a quinta-feira uma valorização de 50% no mês.

- BRASKEM PNA avançava 1,02%, com a ação sensível a noticiário recente envolvendo uma esperada venda da participação da Novonor na petroquímica. Em resposta a questionamentos, Novonor e Petrobras, que detêm 50,1% e 47% do capital votante na empresa, têm afirmado que não há decisão envolvendo o tema.

- VALE ON subia 0,21%, tendo como pano de fundo a declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,19%, a 785,5 iuans (US$108,13).

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,11%, em sessão de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, cedia 0,18%, a US$. PETROBRAS ON ganhava 0,14%.

- ITAÚ UNIBANCO PN registrava variação negativa de 0,34%, em pregão sem uma direção única nas ações dos bancos do Ibovespa. BRADESCO PN recuava 0,31% e BTG PACTUAL UNIT caía 0,37%, enquanto BANCO DO BRASIL ON subia 0,24% e SANTANDER BRASIL UNIT registrava elevação de 0,95%.

- GOL PN, que não está no Ibovespa, perdia 0,68%, após divulgar prejuízo líquido de R$5,1 bilhões no quarto trimestre, ampliando em cerca de quatro vezes e meia o resultado negativo de um ano antes. A empresa, que está em recuperação judicial nos EUA, também anunciou projeções para 2025, estimando ter receita líquida de entre R$22,1 bilhões e R$22,7 bilhões.