Haddad vê possível desvalorização do dólar à frente ajudando trabalho do BC

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira ser possível ver neste ano uma desvalorização do dólar mesmo que os “juros nos Estados Unidos não caiam tanto”.

Em evento promovido pela Arko Advice, em São Paulo, Haddad afirmou que se for confirmado esse movimento, citando incertezas sobre as políticas econômicas do presidente Donald Trump, o trabalho do Banco Central brasileiro para conter a inflação será facilitado.

(Por Fernando Cardoso e Bernardo Caram)