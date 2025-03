Gastos fracos, preços rígidos e alta de expectativas de inflação são combinação ruim para Fed

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A trajetória do Federal Reserve para um pouso suave, aparentemente já definido, e que já foi perturbado pela chegada do governo Trump, pode estar se tornando ainda mais complicada conforme evidências de cautela do consumidor norte-americano em relação aos gastos começam a se alinhar com novos riscos inflacionários e outro salto nas expectativas de inflação.

Os dados de gastos do consumidor e de inflação de fevereiro acentuaram essa questão, com gastos próximos de zero, quando ajustados pela inflação, e um indicador importante da alta dos preços aumentando.

Após a divulgação dos dados, economistas do Goldman Sachs reduziram sua previsão de crescimento para o primeiro trimestre quase pela metade, de 1% para 0,6%.

Para o Fed, isso pode indicar o surgimento do pior dos dois mundos, com uma possível desaceleração do crescimento, preços mais altos e as empresas talvez contemplando mais choques à medida que os novos impostos do presidente Donald Trump sobre as importações forem implementados.

Em segundo plano: As expectativas dos consumidores em relação à inflação estão subindo, enquanto os preços baseados no mercado para os Tips (títulos protegidos da inflação) mostram que a perspectiva para a inflação daqui a dez anos também está subindo.

Esses números são observados de perto pelo Fed e, talvez, tenham ainda mais probabilidade de deixar autoridades nervosas quanto ao seu controle sobre a inflação e menos propensos a reduzir a taxa de juros.

A última pesquisa de consumidores da Universidade de Michigan mostrou que as expectativas de inflação de longo prazo ultrapassaram 4% em março, o dobro da meta do Fed.

Autoridades do Fed começaram a observar a possível tensão que pode surgir entre suas metas de manter a inflação estável e o nível de pleno emprego. Embora seja confortável esperar mais tempo para que a inflação caia e, ao mesmo tempo, manter a taxa básica atual inalterada, uma alta constante nas expectativas de inflação pode mudar a tendência e colocar os aumentos dos juros novamente em jogo.