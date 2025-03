Gastos do consumidor dos EUA aumentam em fevereiro; núcleo da inflação se mantém firme

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos avançaram em fevereiro, provavelmente impulsionados pelos preços mais altos, o que pode ampliar os temores de que a economia esteja enfrentando um período de crescimento morno e inflação alta em meio a uma escalada nas tensões comerciais.

Os gastos dos consumidores, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica, subiram 0,4%, depois de uma queda revisada de 0,3% em janeiro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos dos consumidores aumentariam 0,5%, depois de uma queda de 0,2% relatada anteriormente em janeiro.

O presidente Donald Trump anunciou uma série de ações tarifárias desde que assumiu o cargo em janeiro. Na quarta-feira, Trump revelou uma taxa de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir da próxima semana. Economistas dizem que o tamanho e a maneira como as tarifas estão sendo tratadas são prejudiciais ao crescimento econômico.

A confiança das empresas e dos consumidores se deteriorou consideravelmente, aumentando os riscos de uma recessão, com a expectativa de que os parceiros comerciais dos Estados Unidos retaliem com suas próprias tarifas. As tarifas aumentaram drasticamente o déficit comercial, pois as empresas correram para garantir as importações.

Os consumidores, também ansiosos para evitar preços mais altos, anteciparam seus gastos, grande parte dos quais ocorreu em dezembro. O declínio nas compras preventivas, bem como as temperaturas frias fora de época e as tempestades de neve, esfriaram os gastos no início do ano.

Antes dos dados, as estimativas do Produto Interno Bruto para o primeiro trimestre estavam, em sua maioria, em torno de uma taxa anualizada de 1,0% e as chances de uma contração aumentaram. A economia cresceu em um ritmo de 2,4% no trimestre de outubro a dezembro.

Trump, que vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reviver uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo, está planejando revelar uma onda de tarifas recíprocas na próxima semana. Os economistas, no entanto, argumentam que as tarifas serão inflacionárias no curto prazo.

O índice de preços PCE aumentou 0,3% em fevereiro, após um avanço não revisado de 0,3% em janeiro, em linha com a expectativa de economistas. Nos 12 meses até fevereiro, os preços aumentaram 2,5%, igualando o resultado de janeiro.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu 0,4%, após um avanço não revisado de 0,3% em janeiro. Nos 12 meses até dezembro, o núcleo da inflação teve alta de 2,8%, de 2,7% em janeiro.

O banco central dos EUA acompanha as medidas do PCE para sua meta de inflação de 2%. Na semana passada, o Fed deixou sua taxa de juros referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)